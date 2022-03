Ciudad de la Luz podría albergar refugiados como solución provisional para estancias de "no más de 24 horas"

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Alicante, Araceli Poblador, ha detallado que las instalaciones de la Ciudad de la Luz, que desde este lunes funcionan como un centro logístico para almacenar y enviar ayuda humanitaria a las personas afectadas por la invasión de Rusia a Ucrania, podrían servir como albergue provisional de refugiados para estancias que no superen las 24 horas.

"En principio, lo que se pretende es que estén aquí no más de 24 horas, no pernoctar" y después se derive a estas personas donde el Ministerio diga, ha explicado en declaraciones a los medios en la Plaça de la Muntanyeta en Alicante tras la lectura del manifiesto por el 8M.

Este lunes, técnicos del Ministerio de Migraciones estuvieron estudiando cuál va a ser el lugar y la ubicación, aunque la subdelegada ha garantizado que "se está trabajando por recibirles con la mayor dignidad, con el mayor respeto y con la mejor atención; en que sea todo muy organizado". También ha destacado que se está atendiendo a las personas que llegando, por parte de efectivos de la Cruz Roja y desde la Generalitat, y que "ahora mismo, lo prioritario es la máxima coordinación entre las instituciones" y eso "se está haciendo bien y se va a hacer bien".

Sin fechas

"No quepa la menor duda de que España siempre lo ha hecho bien, ha sido solidaria y en eso estamos, pero a veces cuesta un poco", ha agregado la subdelegada, para remarcar que el objetivo es que "las mujeres, las niñas y los adolescentes estén protegidas desde que salen de Polonia hasta que llegan al punto de destino: Esa es nuestra prioridad". Por último, ha insistido en que todavía no puede concretar cuándo y dónde estará esa ubicación para albergar refugiados porque los técnicos "ayer estuvieron viendo cuál es el lugar más idóneo" y "viendo todo lo que hace falta para montar eso", por lo que no puede determinar si será "en una semana o media semana". "En principio nos trasladaron que no es para pernoctar, pero ya se irá viendo", ha zanjado Poblador, aunque ha confirmado se están preparando para "el peor escenario posible" porque "han salido dos millones de personas".