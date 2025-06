¿Puede el cambio climático provocar tristeza colectiva? Alicante lo analiza

¿Qué lugar ocupan el miedo, el duelo o la esperanza cuando el mundo se tambalea? ¿Cómo responde una sociedad emocionalmente ante una crisis climática, una guerra, una migración forzada o una enfermedad rara? Son preguntas que no suelen tener espacio en los grandes debates políticos, pero que, del 5 al 7 de junio, ocuparán el centro de reflexión en la Universidad de Alicante, durante la celebración del I Encuentro Sociológico Internacional sobre Cultura y Emociones en Tiempos de Catástrofes.

Durante tres intensas jornadas, Alicante reunirá a algunas de las voces más reconocidas en el estudio de las emociones colectivas, en un foro que busca ir más allá de los datos fríos y los análisis estructurales para explorar lo invisible: lo que duele, lo que moviliza y lo que permanece cuando todo se desmorona.

La emergencia climática, los conflictos armados, el desarraigo de los migrantes o la soledad de quienes padecen enfermedades sin nombre, son fenómenos que no solo tienen consecuencias físicas o geopolíticas. También dejan una huella emocional profunda que condiciona la forma en que las sociedades se enfrentan al presente y al futuro. Bajo esa premisa, este encuentro propone una mirada nueva, ética y sensible sobre el mundo contemporáneo.

Del miedo a la esperanza: el mapa emocional de las catástrofes

A través de conferencias magistrales, mesas redondas y actividades culturales, el congreso abordará cómo se construyen y se procesan emociones como el miedo, la culpa, la nostalgia, el duelo… pero también la solidaridad, la resiliencia o la esperanza. Se hablará del dolor colectivo, pero también de las estrategias sociales que lo transforman en fuerza.

Los asistentes podrán escuchar a referentes internacionales como Michel Maffesoli (Sorbona), David Le Breton (Universidad de Estrasburgo), Adrián Scribano (Universidad de Buenos Aires), Yagmur Karakaya (Yale), Eduardo Bericat (Universidad de Sevilla), Antonio Ariño (Universitat de València) o María Ángeles Durán, Premio Nacional de Sociología.

El evento, dirigido por los catedráticos Juan Antonio Roche Cárcel, de la Universidad de Alicante, y Josetxo Beriain, de la Universidad Pública de Navarra, está impulsado por el Departamento de Sociología I y el grupo internacional de investigación EMOCS (Emociones, Cuerpos y Sensibilidades), con la colaboración de entidades como la Fundación Jorge Padilla, Fundación ONCE o Fundación Balearia.

Cuando el arte también explica el dolor

Además del contenido académico, el encuentro contará con dos actividades culturales abiertas al público. Una de ellas es la mesa redonda “Las Artes y las Emociones en Tiempos de Crisis”, que contará con la participación de los artistas Josep Ginestar y Marina Vargas. La otra es el conmovedor concierto “Sonidos invisibles y silenciosos”, protagonizado por la pianista Marisa Blanes, quien interpretará obras compuestas por músicos ciegos o sordos. Un homenaje a la sensibilidad que nace de la ausencia y la superación.

Una llamada urgente a la conciencia

“La reciente DANA que ha golpeado la Comunidad Valenciana o las inundaciones costeras cada vez más frecuentes nos recuerdan, dolorosamente, que el cambio climático no es una amenaza futura, sino una realidad presente”, advierte el profesor Roche. Y añade: “Las emociones son también parte del diagnóstico. Y si no las entendemos, no seremos capaces de construir respuestas duraderas”.

Con este enfoque, el congreso no solo se plantea como un espacio de investigación, sino como una invitación a repensar el mundo desde la empatía, la ética y la estética emocional. Porque también en los tiempos difíciles, las emociones nos permiten imaginar otras formas de resistencia y de futuro.

Las inscripciones aún están abiertas para quienes quieran formar parte de este diálogo entre la ciencia, la emoción y la cultura.