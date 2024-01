La Barra Bendita Locura ha sido un gran escaparate para Alicante Gastronómica Solidaria

La Cámara Solidaria – Alicante Gastronómica ha participado este fin de semana en la feria Lux Mundi en Fira Alacant con la Barra Bendita Locura ofreciendo a los asistentes tapas de la cocina tradicional de la provincia a precios populares. La directora de AG Solidaria, Gema Amor, hace un balance muy positivo de la participación en esta feria destacando que “ha sido un gran escaparate del trabajo que hacemos convirtiéndose en un polo de atracción de nuevos voluntarios, lo que permitirá que esta revolución solidaria siga creciendo”.

Más de 5.000 personas han podido conocer de primera la acción solidaria de la Cámara de Alicante “y han sido muchas las que se han acercado para participar como voluntarios tanto en cocina como en los repartos”, según Gema Amor. En este sentido, la directora de AG Solidaria ha agradecido al Obispado de Orihuela-Alicante la confianza depositada “ello ha permitido que Cámara Solidaria haya podido hacer su trabajo gracias a la aportación de las empresas colaboradoras y los voluntarios, nuestros héroes con delantal”.

En la Barra Bendita Locura se han servido a precios populares platos tradicionales de la provincia como caldo con pelotas, arroces alicantinos, ‘coca amb tonyina’, dulces típicos como ‘pastissets’ de boniato y calabaza y vinos de empresas con alma como MGWines. Todo lo recaudado será destinado a la adquisición de una máquina envasadora y envases que harán más sostenibles para los repartos.

Para la directora de AG Solidaria “ha sido un intenso y maravilloso fin de semana compartiendo raciones de esfuerzo, emociones y solidaridad con los más de 30 #HéroesConDelantal. Pero todo ello no hubiera sido posible sin la generosidad extrema de las #EmpresasConAlma que han colaborado con Cámara Solidaria.

Las empresas que han colaborado de manera desinteresada aportando el equipamiento y materia prima para elaborar y servir las tapas en la Barra Bendita Locura son Harina Entrepiedras, Avecox, Coca Cola, Vega Carne, Embutidos el Callosino, Delicias de San Miguel, Best Product, Pro Pasties Alimentación, Bollipan, MGWines, Grupo Brotons, Alquileres El Redondo, Restaurante Ya, Zero Zero, Eventual, Finca Canales, IFL Ligthing además de Fira Alacant y Facpyme. Y las #EmpresasADN, fieles colaboradoras, como Harinas La Encarnación, Carmencita, Tescoma, Mercadona, Verduras y Hortalizas Ramón Miñana, Eurobanan y Ford Movilsa.

Alicante Grastronómica Solidaria, 830.000 menús solidarios, más de 2.500 voluntarios y el apoyo de 900 empresas

Alicante Gastronómica Solidaria es una iniciativa asistencial que ha permitido cocinar y distribuir casi de 830.000 menús solidarios desde el inicio de la pandemia gracias a la colaboración de más de 2.500 voluntarios y el apoyo de cerca de 900 empresas.

Jesús Navarro, presidente de Alicante Gastronómica Solidaria, hace un llamamiento a todas las personas que quieran colaborar con AG Solidaria “que se animen a probar los repartos de menús nocturnos a las personas sin hogar y formar así parte de este maravilloso proyecto. Cada vez son más familias las que precisan de nuestra ayuda y todas las manos y donaciones son necesarias para llegar a todas las personas que nos necesitan”. Todo aquel que quiera sumarse puede hacerlo contactando en el correo alicantesolidaria@gmail.com.