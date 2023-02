Barcala: "Me he cansado de los ocho años de anuncios de la Generalitat"

Esucha la entrevista al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en Mediodía COPE. El primer edil hace balance de la actualidad de la ciudad y reclama a la Generalitat Valenciana las infraestructuras que ha prometido en los últimos años y que no han llegado a materializarse. "Me he cansado de los ocho años de anuncios de la Generalitat", ha lamentado el popular, que también ha reclamado la construcción de nuevos centros de salud en el PAU 5 y San Gabriel. "Los centros tres de salud anunciados siguen sin existir y hace falta uno más en San Gabriel y otro en el PAU 5".

Te puede interesar: Alicante estrena la calle del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela