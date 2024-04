El Ayuntamiento no descarta prohibir llenar las piscinas este verano

Este verano podría ser especialmente duro en Alicante si la sequía sigue apretando. Si no llueve en las próximas semanas es posible que haya que tomar medidas más allá de bajar la presión del agua del grifo por la noche, algo que ya se esta haciendo en la ciudad. El Ayuntamiento no descarta, si la situación empeora, bajar la presión también durante el día y no permitir llenar las piscinas, según ha explicado el vicealcalde Manuel Villar quien, no obstante,reconoce "que vigilar que esto no ocurra es difícil, pero estaremos pendientes". Los que no se verían afectados por las nuevas restricciones son los riegos de los parques y jardines porque "se hacen con agua reutilizada"

De momento nos encontramos en estado de prealerta, que viene a ser el segundo escalón de los cuatro niveles que contempla un plan de sequía, siendo el más grave y el último la emergencia por sequía. Será la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Mancomunidad de Canales del Taibilla las que vayan determinando los niveles.

La posibilidad de más restricciones también afectaría a los miles de turistas que nos visitan y que podrían encontrase con poco agua saliendo de los grifos y menos aún en las piscinas. Y es que la sequía obliga a ponerse manos a la obra para aliviar un problema que afecta a una ciudad que debe abastecer a sus ciudanos y que, además, ve como crece su población durante el verano lo que hace que también aumente el consumo de un agua que ya escasea.