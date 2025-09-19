Asalto a plena luz del día en Torrevieja: un joven roba a una anciana y acaba detenido tras una persecución de película

La tranquilidad de una concurrida zona comercial de Torrevieja se rompió el pasado 8 de septiembre cuando una mujer de 80 años fue víctima de un violento tirón por parte de un joven de 21 años que le arrebató una cadena de oro con pedrería, grabada con el nombre de la víctima.

Dos agentes de la Guardia Civil que patrullaban por la zona presenciaron el asalto in fraganti y no dudaron en iniciar una persecución que comenzó en coche y terminó a pie entre el gentío. Finalmente lograron detener al sospechoso, aunque la joya todavía no ha sido recuperada.

Persecución entre coches y transeúntes

El ladrón trató de despistar a los agentes ocultándose entre la multitud y los vehículos estacionados. A pesar de ello, la rápida reacción de los guardias civiles permitió frustrar la huida y detenerlo pocos metros después.

Durante la carrera, el joven se deshizo de la cadena sustraída, que hasta el momento no ha sido localizada.

La víctima, fuera de peligro

La mujer, que quedó atendida por transeúntes hasta la llegada de los servicios sanitarios y de sus familiares, no sufrió heridas graves y se recupera favorablemente del susto.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja acusado de un delito de robo con violencia.