Alicante responde con fuerza al desastre: bomberos y vehículos contra las llamas que arrasan Castilla y León

Alicante vuelve a demostrar su solidaridad en los peores momentos. Una treintena de efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante (SPEIS) y del Consorcio Provincial de Bomberos, junto a nueve vehículos, parten este lunes hacia Castilla y León para sumarse a la lucha contra los devastadores incendios forestales que arrasan la comunidad y que ya han dejado cuatro víctimas mortales, miles de hectáreas calcinadas y decenas de familias evacuadas.

El contingente forma parte del convoy de emergencia coordinado por la Generalitat Valenciana, en el que participan más de un centenar de bomberos de toda la Comunitat. Su misión será doble: colaborar en la extinción de las llamas y reforzar la protección de la población civil y del entorno natural de la zona.

“Situación dramática” en Castilla y León

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha subrayado la gravedad del momento: “Estamos viendo cómo el fuego arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Hay familias que lo han perdido todo y otras que esperan poder volver a sus casas sin saber qué se van a encontrar. Nuestro pensamiento está con todos ellos y vamos a ayudar en todo lo posible durante el tiempo que sea necesario”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha puesto en valor la entrega del Consorcio Provincial: “Una vez más, nuestros bomberos demuestran su generosidad, solidaridad y vocación de servicio. Estamos muy orgullosos de todos ellos”.

Refuerzo sin comprometer la seguridad en Alicante

El operativo desplazado a Castilla y León está formado por más de 30 efectivos, entre ellos oficiales, cabos y bomberos, con nueve vehículos especializados como Unidades de Jornada Móvil, Bombas Rurales Pesadas y una Bomba Nodriza Ligera. Trabajarán en turnos de cuatro horas para mantener la eficacia de las labores.

La Diputación ha confirmado que este despliegue no afecta a la capacidad de respuesta en la provincia de Alicante, que se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales.

En total, la Comunitat Valenciana ha movilizado 134 bomberos y una veintena de vehículos y drones en apoyo a Castilla y León, donde permanecen activos 26 incendios forestales.