6 nov 2025 | 13:50

Entrevista con Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha

Los Vinos de La Mancha se preparan para un noviembre lleno de actividades: Día del Enoturismo, Premios Jóvenes Solidarios, Presentación de los Vinos Jóvenes, Día del Airén... hoy hablamos de todo lo que viene en noviembre con el gerente de la DO La Mancha, Ángel Ortega.

Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha, durante una cata comentada
Jesús Villajos

Ciudad Real

1 min lectura11:41 min escucha

