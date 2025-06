El nuevo Lucentum echa a andar a las puertas de convertirse en SAD: "Lo de la ACB es cuestión de que la ciudad quiera"

C. C.

Este martes, un mes y medio después desde que terminara la temporada del HLA Alicante, el presidente del club ha roto el silencio institucional. Daniel Adriasola ha hecho balance del pasado curso y ha contado detalles importantes del futuro. El primer equipo de la Fundación Lucentum se convertirá en una Sociedad Anónima Deportiva, Rubén Perelló continuará en el banquillo y Asier Alonso, en la dirección deportiva. Además, el acuerdo con el CF Intercity sigue en el aire aunque todo indica que la tensión se ha rebajado y en los próximos días habrá novedades.

En cuanto a la SAD, que será una realidad "en seis o siete meses", el presidente ha explicado que sólo afectará al primer equipo y ha justificado este cambio de rumbo en la necesidad de “profesionalizar” el club. También ha argumentado que el modelo de fundación que sigue la entidad durante la última década “permite algunas cosas, pero limita otras”.

“No es profesional que los patronos estén avalando. La estructura tiene que ser más profesional”, ha detallado Adriasola, que ha añadido que la creación de la SAD es un paso que se debe dar si la entidad “quiere crecer”.

“Ya sé que hace más de una década salió mal”, ha asegurado el presidente en alusión al desaparecido Lucentum SAD. “La SAD puede ayudar a que más gente se involucre en el proyecto. Cuando llegue el momento, se verá cuánta gente quiere participar. El potencial de Alicante y su provincia es enorme, por eso damos este paso”, ha argumentado.

En el aspecto deportivo, Adriasola ha querido poner en valor la temporada que finaliza y la categoría en la que milita el HLA Alicante. "Hemos aprendido mucho y no estamos valorando lo suficiente la categoría en la que estamos. No debemos llevarnos al autoengaño de ser algo que a día de hoy no somos. Y menos en la categoría en la que estamos y con los equipos a los que nos enfrentamos", ha manifestado el presidente.

PERELLÓ, ALONSO Y LARSEN

Además, ha confirmado que Rubén Perelló continuará en el banquillo porque tiene un año más de contrato y que la idea del club es la de prolongar el vínculo del entrenador con la entidad alicantina. También ha asegurado que el director deportivo, Asier Alonso, también continuará y será el encargado de confeccionar la plantilla. Una plantilla de la que no ha dado detalles. Por ejemplo, no ha querido confirmar la continuidad de Kevin Larsen. "Dudo que podamos retenerle con los presupuestos que hay en la categoría", ha comentado sobre sobre el pívot danés.

Adriasola, acompañado del vicepresidente Ignacio Alonso, ha lamentado las dificultades económicas a las que se enfrenta al club pero ha recordado que han cumplido con los pagos a la plantilla, a los trabajadores y a los proveedores. También ha explicado que las acciones del Intercity de las que disponían se han ido devaluando con el paso de los meses y eso ha provocado que la liquidez con la que pensaban disponer también haya bajado.

mENos TENSIÓN CON EL INTERCITY

Sobre el acuerdo con el propio CF Intercity ha asegurado que en los próximos días habrá novedades pero ha dejado entrever que las tensiones se han rebajado y que la unión de ambas entidades no se romperá. “Estamos cerca de llegar a un acuerdo con buena voluntad. La relación es buena y la intención es entenderse y no entrar en guerras y disputas”, ha comentado.

Por otro lado, el dirigente alicantino ha confirmado que el chino Bolong Zheng no continuará en el equipo y que el acuerdo de patrocinadores vinculados al país asiático no ha estado a la altura de las expectativas.

En la rueda de prensa ha predominado el tono de resignación hacia la falta de apoyo económico en la ciudad y en la provincia de Alicante. Ha recordado que su equipo no está al nivel de abonados de otros rivales y que tampoco piensa endeudarse como han hecho otros equipos punteros de Primera FEB. No obstante, Adriasola ha confirmado que HLA Alicante continuará como patrocinador principal del primer equipo.

¿ACB?

Por último y cuestionado sobre las posibilidades del equipo de alcanzar la Liga ACB a corto plazo, el presidente del Lucentum se ha mostrado nuevamente resignado. "No depende de nosotros. Creo que no valoramos dónde estamos. Parece que es fácil estar aquí y llevamos siete años en esta categoría. No tiene que ser una obligación pensar en ACB a corto plazo, lo que tenemos que hacer es un club mejor y para eso todo el mundo tiene que estar involucrado", ha señalado.

"Lo de la ACB es una cuestión de que la ciudad quiera. Si la ciudad quiere, nosotros estaremos encantados de llevar este proyecto más adelante pero tenemos que sumar los apoyos necesarios para ello, tanto los que están ahora como abriendo la posibilidad de tener una SAD y que pueda venir quien sea y que seamos un club mejor", ha repetido.