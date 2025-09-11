Latorre: “No podemos aceptar antes de jugar que el Barça nos va a derrotar”

Llega el día más esperado del balonmano alicantino pero ante el rival más duro. El Eón Horneo Alicante se estrena este sábado en la Liga Asobal de balonmano ante el campeón y todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Fernando Latorre es consciente de la dificultad de sumar puntos pero se aferra a las pocas opciones que tiene su equipo ante el conjunto catalán y ha asegurado este jueves que su equipo no puede conformarse con la derrota antes de jugar el partido.

“Es un partido en el que los puntos son difíciles de sacar, somos conscientes y hemos mentalizado al equipo de que las opciones son mínimas, pero hay que agarrarse a ellas y jugar nuestras bazas”, ha comentado el entrenador del Eón, que ha calificado el partido como “ilusionante tras una larga pretemporada”.

“Empezamos en casa y ante el mejor equipo. Hay ilusión y ganas y el pabellón estará lleno, por lo que intentaremos ser competitivos”, asegura Latorre, quien insiste en que sumar ante el Barça es “complicado y difícil”..

“Esa tiene que ser nuestra seña de identidad, que cada equipo que nos gane, sufra y se lo trabaje. No hay que regalar nada”, ha reiterado el alicantino, que admite que el partido sí es el debut soñado para el Horneo Eón a nivel social.

Latorre cuenta con toda la plantilla para este primer compromiso, si bien explica que el equipo “no está en su plenitud”, ya que necesita tiempo para adaptar a los trece jugadores que se han incorporado a la plantilla a su modelo de juego.

Se espera que el pabellón Pitiu Rochel de Alicante roce el lleno para la primera gran cita de la temporada, aunque todavía quedan entradas a la venta en algunos sectores del graderío.