El Hércules busca dar un golpe de efecto en Ceuta para mirar hacia la fase de ascenso

El Hércules visita este sábado el estadio Alfonso Murube de Ceuta (Con Tiempo de Juego en directo desde las 15.45 horas) en busca de tres puntos que le permitan dar un golpe de efecto en la clasificación y ratificar su candidatura a pelear por el ascenso.

No será fácil porque enfrenta espera el mejor equipo como local de la categoría. Entre otras cifras que asustan, el Ceuta lleva ocho jornadas seguidas puntuando en su estadio. El equipo alicantino afronta el partido en octava posición, a dos puntos más el cómputo particular de la quinta plaza, por lo que precisa puntuar para no quedar cortado de la pelea por la fase de ascenso.

En el caso de una derrota, el Hércules diría prácticamente adiós a un rival directo, ya que el Ceuta se dispararía hasta los 10 puntos de ventaja sobre los alicantinos.

El Hércules, además, necesita ratificar que ha superado sus complejos a domicilio tras ganar en su última salida en el campo del Alcoyano.

Novedades en la convocatoria

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, no podrá contar en este partido con los lesionados Roger Colomina y Antonio Aranda, además de Yanis, baja para toda la temporada tras ser operado de la rodilla.

El preparador extremeño mantiene las dudas de Artiles y Abraham del Moral, quien ha estado enfermo durante la semana, mientras Retu y Samu Vázquez se han recuperado de sus problemas físicos y podrán jugar con normalidad.

La principal novedad en la convocatoria es el regreso del central Josema tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas, así como la presencia del joven canterano Abdul.

Coscia se perfila como titular en ataque una semana más, por lo que Dani Romera, que regresa al campo en el que no pudo brillar la pasada temporada, aguardará su oportunidad en el banquillo.

Una posible alineación del Hércules puede ser la formada por Carlos Abad; Samu Vázquez, Josema, Sotillos, Retuerta; Mangada, Artiles, Javi Moreno, Soldevila, Nico Espinosa y Coscia.