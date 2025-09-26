Hércules - Alcorcón: ganar para salir de la crisis y evitar un cambio en el banquillo

Sólo estamos en septiembre y el campeonato acaba de empezar pero el Hércules se juega mucho este domingo contra el Alcorcón. El equipo blanquiazul enlaza tres derrotas y no se puede permitir otro tropiezo consecutivo para no descolgarse de la zona de los favoritos y para salir de una crisis que, en el caso de continuar, puede provocar un cambio en el banquillo. Escucha el partido aquí: Tiempo de Juego en COPE Alicante este domingo desde las 15.45 horas.

Rubén Torrecilla se juega su continuidad en el Hércules. El equipo no ha respondido como se esperaba en el primer mes de competición y los malos resultados han puesto al entrenador en un situación delicada. Por el momento, el club ha decidido esperar pero la paciencia se agotará si no llegan las victorias y se aceleraría la búsqueda de un sustito de garantías que de momento no ha aparecido o no ha querido hacerse cargo del proyecto.

Los números no acompañan aunque sólo llevemos un mes de competición. Con tres puntos de doce posibles, este Hércules es el segundo peor a estas alturas del campeonato desde el descenso de Segunda División. Además, el objetivo de lograr el ascenso directo se complica si tenemos en cuenta lo que habían hecho los campeones de Primera RFEF en las cuatro temporadas de historia de la categoría: todos los que lograron subir por la vía directa tenían más puntos que los blanquiazules tras cuatro jornadas disputadas.

BAJAS Y DUDAS

Además, Torrecilla tiene bajas importantes. Retuerta está sancionado y Nico, Monsalve y Cantero siguen fuera de combate por lesión. A estos se podrían unir Samu Vázquez y Javi Jiménez, que han tenido problemas físicos durante la semana.

Según lo ensayado estos días, el entrenador planea recuperar la línea de cuatro defensores. Si Javi Jiménez no llega a la cita y con la ausencia de 'Retu', el elegido para el lateral izquierdo podría ser el canterano De Palmas. También es posible que Slavy vuelva al once inicial, como Rentero, que regresa tras cumplir un partido de sanción.

Enfrente estará el Alcorcón que ha comenzado mejor. Con siete puntos de doce, el equipo alfarero llega al Rico Pérez en puestos de promoción de acenso tras sumar dos victorias, un empate y una derrota.