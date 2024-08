El Hércules confirma la marcha de Cendón y tiene que liberar dos fichas más

Sigue la hoja de ruta en el Hércules para dar solución al 'overbooking' de futbolistas profesionales en la plantilla. El club ha confirmado este martes la salida del portero Javier Cendón para liberar una licencia senior y ayer se confirmó el fichaje del guardameta sub 23 Nando Almodóvar. No obstante, el problema para Peña, Ortiz y compañía no ha terminado: todavía sobran dos jugadores.

Torrecilla tiene ahora 20 futbolistas senior y la plantilla tiene un tope de 18 para competir en Primera RFEF, que se pueden completar con otros 7 jugadores sub 23, como Retu o Richie Dapaah. Tras los refuerzos en la línea defensiva, sería lógico que se marchara uno de los dos centrales que continúan de la temporada pasada y Ryan Nolan es el mejor situado para seguir el mismo camino que los Ketu, De la Nava o el propio Cendón. Y el otro jugador que está en la rampa de salida es César Moreno, que ya fue cedido el pasado enero al Valencia Mestalla y no parece que sea un bastión indispensable para el entrenador.

Alcanzar acuerdos con los jugadores para rescindir sus contratos es algo que ocupa estos días a Enrique Ortiz y a Paco Peña en las oficinas del Rico Pérez, aunque otra solución sería abrir la puerta a las bajas en forma de una cesión. Así que la hoja de ruta en el mercado de fichajes herculano continuará en los próximos días con más salidas del vestuario. Tampoco hay que descartar alguna incorporación con ficha sub 23 porque no está previsto que se produzcan más fichajes senior.

Cendón, casi inédito

El club ha agradecido a Cendón su profesionalidad en su etapa de blanquiazul: "Compitiendo en la portería y con una sonrisa para el compañero que la necesitara. Tu nombre está en la lista de jugadores que consiguieron el ascenso a Primera RFEF", ha escrito el Hércules en sus redes sociales.

El portero catalán se marcha de Alicante casi inédito en competición oficial. Llegó el pasado verano y apenas disputó veinte minutos en un partido de Segunda RFEF contra el Atlético Saguntino y los noventa en Copa del Rey contra el Burgos.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado