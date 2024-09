El día que Falcón le paró dos penaltis a Jessé: "Nunca lo olvidaré"

El Hércules regresa este sábado (21:30 horas) al estadio Alfredo Di Stéfano y el nombre de Ismael Falcón sigue presente en la memoria de los herculanos. El meta gaditano lideró el primer punto de una gran remontada de los blanquiazules en Segunda División en 2013 que acabó con una permanencia histórica.

Falcón detuvo dos penaltis en la segunda parte a la estrella madridista Jessé Rodríguez y permitió a los alicantinos sumar un punto de oro ante el filial madridista. El Hércules salió de Valdebebas a nueve puntos de la permanencia, pero después enlazó varias victorias que le permitieron seguir en Segunda.

"Es uno de los grandes momentos que me han quedado como portero profesional. Nunca lo olvidaré. Recuerdo que en el primer penalti me lanzo al lado no habitual de Jessé y le adivino. Y en el segundo cambio a su lado de seguridad y también lo paro", describe la jugada Falcón, ahora entrenador de porteros del San Fernando en 2ª RFEF.

Aquel Real Madrid Castilla contaba en ataque con jugadores como Morata, Jessé y Cheryshev. Casemiro lideraba el centro del campo del filial blanco entrenado por Toril, mientras que en el eje de la defensa estaba Nacho Fernández. El banquillo del Real Madrid también tendría jugadores de gran nivel como Óscar Plano, Lucas Vázquez o José Rodríguez.

El partido se jugó el 11 de marzo de 2013 y el Hércules se había avanzado con gol del uruguayo Nacho González. Falcón salvó a los de Quique Hernández con esas dos paradas, pero el Hércules se quedó con 10 por la expulsión de Pamarot y el Castilla acabaría empatando con un tanto de Mosquera.