Dani Marín, el defecto de ser alicantino y cumplir 23 años

Dani Marín ha pasado este lunes por Deportes COPE después de hacer público que no continuará la próxima temporada visitiendo la camiseta del Hércules. Peña, secretario técnico del club, le comunicó hace unos días que no contaban con él. Ha cumplido 23 años y a partir de ahora ocupa una ficha profesional, ese fue el argumento para no renovarle el contrato.

Marín ha jugado 13 partidos con la camiseta blanquiazul y fue clave en la remontada del equipo cuando llegó Lolo Escobar. Después, con la llegada de Mario Gómez, desapareció del equipo. "Me costó asumirlo unos días, porque soy herculano, he mamado esto desde pequeño y creía que podía tener hueco en la plantilla de la próxima temporada", ha comentado el central.

"He cumplido un sueño que tenía desde pequeño. Cuando salí de la cantera después de diez años pensaba que nunca iba a poder cumplirlo. Pero lo he logrado y ha sido un orgullo. Lo he disfrutado mucho porque no sabía cuándo se iba a acabar", ha detallado Marín.

No sabe todavía en qué equipo jugará la próxima temporada: "Necesitaba desconectar unos días y le he dicho a mi representante que se encargue él".

