Conoce a los dos alicantinos que se hicieron famosos en la final de la Liga de Naciones

Viven en Ámsterdam y trabajan en un hotel de la cadena Pestana de Cristiano Ronaldo. Este domingo alquilaron un coche con dos amigos más para no perderse la final de la Liga de Naciones entre España y Croacia en Róterdam. Sus bufandas del desaparecido Alicante Club de Fútbol y del Hércules les acompañan allá donde van. Pero nunca imaginaron que esa noche toda Alicante iba a hablar de ellos.

Sus nombres son Miguel Regalado y Raúl García. Carvajal anota el penalti decisivo a lo panenka y tras un plano breve de la celebración de los jugadores en el césped, la realización se va a la grada donde está la afición española. Allí emergen dos jóvenes aficionados, eufóricos, con su bufanda del Alicante y del Hércules. Las redes sociales en Alicante no dan crédito y los usuarios empiezan a captar la instantánea hasta que la imagen de Miguel y Raúl se hace viral.

Inicialmente las localidades que habían comprado en el estado De Kuip les llevaba a una de las partes bajas donde se encontraba gran parte de la afición croata. Pero ahí no estaban cómodos y buscaron otra ubicación.

"Como estábamos convencidos de que íbamos a ganar, pensamos en cambiarnos a una zona más arriba donde estaba la afición española con muchos de los familiares de los futbolistas", recuerda Raúl García, el portador de la bufanda del Hércules.

"Yo también soy herculano, pero el recuerdo que tengo del Alicante queda para siempre", señala Miguel Regalado. "Allí viví unos años muy bonitos y hasta el CFI Alicante me ha citado en las redes sociales", comenta con emoción.

"No he podido debutar en el Rico Pérez, pero por lo menos he puesto el nombre del Hércules a nivel internacional", bromea Raúl García.