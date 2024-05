Borja Martínez: "La Primera RFEF no es la Segunda B de antes ni mucho menos"

Con treinta años cumplidos el pasado marzo todavía asegura tener mucho fútbol por delante. De hecho, la temporada de Borja Martínez en Teruel está siendo la mejor de su carrera a nivel goleador. El futbolista alicantino suma nueve tantos y cinco asistencias, aunque no ha podido evitar el descenso del CD Teruel en el grupo 1 de Primera RFEF.

El extremo habla en Deportes COPE Alicante de la categoría en la que va a irrumpir el Hércules, el club de su vida, y del buen momento que vive a nivel personal, aunque todavía está por decidir dónde jugará la próxima temporada. "No sé lo que va a pasar, estoy centrado en la última jornada en Ponferrada porque queremos terminar la liga sumando tres puntos. Después, ya veremos, todavía no he hablado con mi agente. Tendré que esperar y valorar lo que me vaya llegando", comenta.

"La Primera RFEF es muy fuerte"

Conoce la Primera RFEF porque ha competido en la categoría en las tres temporadas desde su creación. "Es una categoría muy fuerte y, con todos los respetos, hay mucha diferencia con la Segunda RFEF. No es la Segunda B de antes ni mucho menos", asegura. También espera que el Hércules pueda estar entre los favoritos pero les aconseja que vayan con prudencia y paso a paso. "Aunque sea un recién ascendido, el Hércules es un histórico en la categoría. Esto es fútbol y hay que tener los pies en la tierra, pero sin dejar de ser ambicioso. El Hércules siempre tiene que estar lo más arriba posible", opina.

Siguió desde la distancia el ascenso ante el Lleida Esportiu y no oculta su alegría. "Soy seguidor del club, he jugado quince años allí y me he alegrado mucho por el ascenso. Era importante no sólo para la ciudad, también para el fútbol en general. Me alegré mucho, estuve siguiendo el partido. Como alicantino y herculano me alegro muchísimo porque se lo merecen", añade Borja.









