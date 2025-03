Este es el as en la manga que tiene el Hércules si sale vivo del duro mes de marzo

El Hércules CF se encuentra a las puertas del tramo decisivo de la temporada en Primera RFEF. Cuando termine el partido de este viernes contra el Real Madrid Castilla sólo quedarán diez jornadas para que termine el campeonato. Y ahora el calendario se complica con partidos exigentes ante rivales de la parte alta de la clasificación. Con 38 puntos ya logrados, la permanencia parece un objetivo muy al alcance de la mano y si logra salir airoso del próximo mes, tendrá licencia para pensar en retos más ambiciosos.

El viernes visitará el Rico Pérez el siempre peligroso Castilla que se encuentra empatado a puntos con el Hércules. Después, el conjunto alicantino jugará de forma consecutiva contra los tres primeros clasificados: AD Ceuta, UD Ibiza y Antequera CF.

Lo siguiente para el equipo de Torrecilla será recibir al Mérida, viajar a Sevilla para medirse al filial del Betis y jugar contra el Alcorcón en el Rico Pérez. Ya para finalizar el campeonato, viajará a Villarreal y luego tendrá tres encuentros consecutivos en casa contra equipos que ahora mismo están en la zona de descenso: Algeciras, Intercity (que será local pero el partido está previsto en el estadio blanquiazul) y Atlético Sanluqueño.

La victoria en El Collao ha cambiado el estado de ánimo del entorno blanquiazul. También del vestuario del Hércules. Torrecilla insistió en la rueda de prensa en que irá "partido a partido" pero también admitió que lucharán por "el sueño" del ascenso.

Pendientes de la enfermería

El equipo reanudará los entrenamientos este martes por la tarde tras disfrutar de un lunes de descanso. Estamos ante una semana en la que Rubén Torrecilla tendrá que estar pendiente de nuevo de los jugadores lesionados o con molestias. Las bajas seguras para el viernes son Yanis, recuperándose de una operación en el menisco, y Josema, que está sancionado por cumplir ciclo de amonestaciones.

Además, preocupa el estado físico de Roger Colomina, que no pudo terminar el partido en Alcoy y está pendiente de pruebas para saber si tiene algún tipo de rotura o es sólo una sobrecarga en el abductor. También son duda Aranda y Romera, cuyo parte médico no ha sido publicado por el club pero no pudieron jugar en El Collao al sufrir molestias musculares.