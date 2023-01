El Servicio de Radiofísica del Hospital de La Princesa participa en un importante proyecto europeo de seguridad del paciente

El Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital Universitario de La Princesa, a través de su jefe de servicio Carlos Prieto Martín como líder científico, está participando, junto con otros diez países europeos en el proyecto SAMILERA (Safety in Medicine by incidente Learning in ionising Radiation Applications in Europe). Se trata de un importante estudio sobre el aprendizaje a partir de incidentes y accidentes en pacientes sometidos a procedimientos con radiaciones ionizantes en Radioterapia, Radiología y Cardiología intervencionista, Medicina Nuclear y Radiología diagnóstica. El estudio, que fue aprobado el pasado 1 de enero, tiene una duración de dos años y ha sido presentado por un consorcio entre el Instituto Europeo de Investigación Biomédica (EIBIR), la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica (ESTRO) y la Federación Europea de Físicos Médicos (EFOMP).





