La MIR con el puesto 17 elige la Atención Primaria de la Comunidad para formarse como especialista de Medicina Familiar y Comunitaria

Jimena Riesco, número 17 de los 14.000 aspirantes a la convocatoria MIR de este año, ha elegido formarse como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Graduada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, ha tenido siempre claro que su interés estaba en Madrid y en continuar con una profesión que conoce a fondo ya que sus padres son médicos de Familia. Jimena Riesco de 25 años, natural de Piedralaves (Ávila), no ha dudado en escoger esta disciplina: “Siempre me ha gustado la atención integral y continuada del paciente y conocer, a la vez, distintas especialidades. No me he dejado guiar por el número. Pensé en lo que quería y dónde me gustaría verme trabajando dentro de unos años”.





