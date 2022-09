Investigadores del Hospital Puerta de Hierro diseñan una herramienta que determina si la miocardiopatía dilatada es de origen genético

El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), junto con otros 20 hospitales de España, Italia y Holanda, han desarrollado una herramienta que permite predecir las posibilidades de que la causa de la miocardiopatía dilatada sea genética. La información, que se publica en el 'Journal of the American College of Cardiology' (JACC), permitirá ajustar mejor el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad y, además, identificar si otros familiares también han heredado la patología. La herramienta está disponible online: www.madriddcmscore.com

