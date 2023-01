El Hospital 12 de Octubre y el Instituto de Investigación Josep Carreras crean una terapia basada en "células puñal", contra un tipo de leucemia muy difícil de tratar

Investigadores del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona han creado una terapia celular para un tipo de leucemia que en la actualidad cuenta con muy pocas alternativas de tratamiento. Conocida por el nombre de STAb–T, esta terapia se basa en el uso de las llamadas células puñal –STAb en inglés– y podría ser utilizada para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda de células T (LLA–T) en pacientes en los que ha fracasado la quimioterapia o el trasplante de médula ósea.

Efficient preclinical treatment of cortical T cell acute lymphoblastic leukemia with T lymphocytes secreting anti–CD1a T cell engagers Journal for Immunotherapy of Cancer





