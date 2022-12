Díaz Ayuso garantiza un nuevo reglamento del taxi “sin presiones” de ningún lobby y que dé “más libertad, seguridad y prosperidad” a sus profesionales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado hoy un nuevo marco normativo para el taxi que “dé más libertad, más seguridad y más prosperidad” a todos sus profesionales. “No tenemos otra vocación, no tenemos otro objetivo, no tenemos otra necesidad. Somos un Gobierno libre que no depende de ninguna empresa, de ningún lobby, ni de ninguna presión”, ha señalado tras visitar la Asociación Gremial de Auto–Taxi, donde ha felicitado las Navidades a estos trabajadores.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando