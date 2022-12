La Comunidad de Madrid trae a sus escenarios a Gualberto García, Colectivo Fango, Ron Lalá, Peris-Mencheta o la Compañía Nacional de Danza

La agenda cultural de la Comunidad de Madrid trae a sus escenarios este fin de semana a Gualberto García, Colectivo Fango, Ron Lalá, Peris–Mencheta o la Compañía Nacional de Danza, entre otras propuestas.

Hasta el 4 de diciembre ? 20:00 horas ? Sala Negra ? Teatros del Canal. MADRID

Hasta el 23 de diciembre ? 20:00 horas ? Sala Verde ? Teatros del Canal. MADRID

Hasta el 30 de diciembre – 19:00 horas ? Sala Juan de la Cruz ? Teatro de La Abadía. MADRID

Hasta el 3 de diciembre – 19:30 horas ? Corral de Comedias. ALCALÁ DE HENARES

Hasta el 8 de diciembre ? 20:00 horas ? Sala Roja ? Teatros del Canal. MADRID

Hasta el 4 de diciembre – 20:00 horas ? Sala José Luis Alonso ? Teatro de La Abadía. MADRID

19:00 horas ? Real Coliseo Carlos III. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

12:00 horas ? Sala de Cristal ? Teatros del Canal. MADRID

Hasta el 15 de enero ? Sala Alcalá 31. MADRID

Hasta el 15 de enero ? Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid. MADRID

Hasta el 29 de enero de 2023 ? Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid–CA2M. MÓSTOLES

Hasta el 8 de enero de 2023 ? Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid–CA2M. MÓSTOLES

Hasta el 15 de enero de 2023 ? Sala El Águila. MADRID

Hasta el 8 de enero de 2023 ? Museo Arqueológico Regional. ALCALÁ DE HENARES

Hasta el 26 de enero de 2023 ?

Museo Casa Natal de Cervantes. ALCALÁ DE HENARES

Hasta el 8 de enero de 2023 ? Sala Mateo Inurria – Fundación Canal. MADRID

Hasta el 22 de enero de 2023 ?

Biblioteca Nacional de España. MADRID

Aquello que reluceArquitectónica de un quejíoEl emigranteLadies Football ClubTribuPassengers Within y Where you are, I feelLove Fear LossDomingo en FamiliaBenito el peregrinoEl pato Boniato y el tigre envidiosoViva MolièreTartufoEl impostorEl avaroLas preciosas ridículas, Don Juan, SganarelleEl cornudo imaginario, entre otras. Ana contra la muerteTea timeSiemprevivaMarianaHuellaEl Japón en Los Ángeles. Los archivos de Amalia AviaSybilla. El hilo invisiblePablo Pérez–Mínguez. Modernidad y Movida de un fotógrafo transgresorMartin Wong: Travesuras maliciosasCasi 400m² para dos paisajesJuan Moya Idígoras: arquitecto en el Madrid de Alfonso XIII, Alicia en el país de las maravillas por Dalí, Ernst, Laurencin y TennielCuanto sé de mí. José Hierro en su centenario (1922–2022)Tempus Romae. Madrid, encuentro de caminosSecretos de buena tinta





