La Comunidad de Madrid reconoce a las artistas Irene de Andrés y Victoria Encinas en la Feria de Arte Contemporáneo Estampa 2022

La Comunidad de Madrid ha reconocido hoy en la Feria de Arte Contemporáneo Estampa 2022 a las artistas Irene de Andrés por su obra Turismo per cura, de la galería Juan Silió, y a Victoria Encinas por E 01, de la galería Fernando Pradilla. La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de entregar el Premio Comunidad de Madrid–Estampa de este certamen.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

performanceMasa informada Masa Masa conformada.We’re stepping on the bottom of the seaPájaroNews from the PalaceTelón (I)Telón (II)Sin títuloÁfrica de sangre; La cara oculta S/T (Sintonizando el lugar de una bandera)





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando