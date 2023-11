La Comunidad de Madrid participa en un proyecto europeo para transferir las mejores prácticas en Atención Primaria

La Comunidad de Madrid, a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y en concreto mediante el Área de Salud Comunitaria y la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, participa en el proyecto europeo Joint Action Transfer of Best Practices in Primary Care (CIRCE–JA). La iniciativa, que tiene un horizonte de tres años, tiene como objetivo trasladar e implantar buenas prácticas en el primer nivel asistencial de 12 Estados Miembro.





