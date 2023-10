La Comunidad de Madrid continúa un mes más con la siniestralidad laboral más baja de toda España, un 23% inferior a la media nacional

La Comunidad de Madrid mantiene el índice de siniestralidad laboral ?número de accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados? más bajo de toda España, un 22,9% por debajo del conjunto estatal. Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondientes al período entre agosto de 2022 y julio de 2023, la media nacional tiene un valor de 2.739, muy por encima de la cifra madrileña, que se queda en 2.110.

in itinereRun for You www.carreraprlmadrid.com





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando