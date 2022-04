La Comunidad de Madrid celebra la XVII edición de La Noche de los Libros con más de 380 actividades

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy, en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, la programación de La Noche de los Libros, que contará con más de 380 actividades y que bajo el lema Madrid se lee: La ciudad en los libros y los libros en la ciudad, se celebrará el viernes 22 de abril en 66 municipios de la región.

onlineLa mirada quieta, Almudena Grandes y José Manuel Caballero Bonald: una amistad literariaEnsayo sobre la ceguera,de Madrid al cieloHumor absurdo, ¿Hay un humor ‘de Madrid’?¡Ay! Me equivoqué, pero no me importa. Poesía o Barbarie | Slam PoetrySicalípticas. El gran libro del cuplé y la sicalipsis,El txistu en el siglo XXI.El Madrid de las escritoras: literatura, periodismo y políticaEl Madrid Noir de Servando Rocha,A la caza de libros www.madrid.org/lanochedeloslibro





