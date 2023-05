'Vuelve Galapagar': el PP presenta su programa para "recuperar el municipio tras el desastre de estos 4 años"

“Le pido a los vecinos que lo lean para saber que en Galapagar era mejor en tiempos pasados, ha sido referencia en la Sierra, tiene mucho potencial pero en estos cuatro años de Gobierno del PSOE y Ciudadanos se ha perdido y queremos recuperarlo, que vuelva, de ahí nuestro lema”.

Con estas palabras la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular, Carla Greciano, ha presentado este viernes el programa electoral que ya se está repartiendo por el municipio en este primer día de campaña.

“Vuelve Galapagar” es el eslogan que ha escogido el partido para ilusionar a los ciudadanos con un compromiso a cuatro años vista, incluso un plan de choque para los primeros seis meses de legislatura, con los que quiere, dicen los populares, arreglar el “desastre” de los últimos cuatro años, revertir los daños de una legislatura llena de medidas ineficaces y mala gestión.

Ejemplos, según Carla Greciano, hay unos cuantos, a los que el PP quiere poner solución. "Vamos a proponer un Ayuntamiento que vuelva a abrir por las tardes martes y jueves y sábados por la mañana, algo que desde hace cuatro años no sucede, como un Ayuntamiento que responda a los vecinos cuando registran una petición, se ha expulsado a clubes del Polideportivo, el teatro lleva cerrado tres años, no hay Cultura en Galapagar, hay que apoyar a las familias numerosas a las que se les ha quitado la bonificación del IBI, queremos que vuelvan las becas escolares, no se han mantenido los centros educativos y por eso estamos viendo problemas como en el colegio La Navata, que los alumnos tienen que llevar agua en botellas desde sus casas porque no tienen agua en el centro por esa falta de mantenimiento", enumera la candidata.

Precisamente sobre los centros escolares, como responsable de la parcela en la Comunidad de Madrid, ha hablado el vicepresidente regional y consejero de Educación, Enrique Ossorio, quien ha arropado a Greciano en la presentación. "El PSOE va con la pancarta para defender la Educación Pública pero luego hay una gotera en un colegio y no la arregla. Cuando la obra es menor es competencia del Ayuntamiento, cuando es mayor es de la Comunidad de Madrid, pero claro si no arreglas la gotera que al principio es obra menor se convierte obra mayor", apuntaba el consejero, recordando que el Ejecutivo de Ayuso ha invertido en la última legislatura en reformas de los centros educativos de Galapagar unos 679.000 euros.

Ossorio también ha alabado las propuestas de sus compañeros de Galapagar asegurando que es un programa que contiene proyectos económicamente viables. "En todos los programas siempre hemos valorado qué cuesta cada medida, es un elemento que nos diferencia del resto de partidos. Hacemos un programa que es un contrato con los ciudadanos. Les decimos si nos votais y gobernamos esto es lo que vamos a hacer y lo podemos hacer", ha señalado.

Un programa para familias y soluciones a los problemas

Entre otras medidas, el programa electoral del PP de Galapagar propone implantar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido, adoptado o acogido, creará un servicio presencial de apoyo al mayor para ayudarles en sus trámites administrativos y apostará por la bajada de impuestos para las familias numerosas.

Greciano volverá a potenciar los parques municipales como puntos de esparcimiento para las familias recordando que el PP construyó once en anteriores legislaturas y no ha habido mantenimiento durante estos últimos cuatro años.

Y para garantizar el futuro de los jóvenes, promete la creación de una Escuela de Hostelería y otra de Jardinería certificadas para el empleo.

Prioridad será la reapertura de la piscina cubierta, el Teatro Jacinto Benavente o la Escuela Municipal de Idiomas y la eliminación de la nueva Ordenanza de Circulación. "Este sistema de los 'colorinchis' es un caos, aún no ha entrado en vigor pero ya le ha costado al Ayuntamiento 75.000 euros. Por supuesto recuperaremos el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) con una hora de aparcamiento gratuita, tal y como nos están pidiendo los comerciantes del casco urbano", apuntaba la candidata.

También trabajará en un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, "porque el que ha hecho el equipo de Gobierno no ha gustado a nadie y seguimos con unas Normas Subsidiarias de 1976".

Y, en los primeros seis meses de mandato, Greciano se compromete a poner solución a la problemática actual en materia de limpieza. Asegura que “Galapagar se ha vuelto inaccesible, ya nadie quiere venir ni de visita ni de compras, además las calles están sucias y la amenaza continua de ratas tiene atemorizada a los vecinos”. Por ello una de las primeras medidas que propone adoptar es la modificación del contrato de limpieza, aumentando la recogida de residuos y con nuevos contenedores para todo el municipio, así como la puesta en marcha de un plan contra los grafitis "que tanta sensación de suciedad provocan, además de ser vandalismo y que el Ejecutivo no ha atajado", dice la candidata.

Además, apuesta por lograr un municipio más inclusivo con la creación de la innovadora Concejalía de Inclusión y Accesibilidad.