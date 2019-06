Vecinos por Moralzarzal confía en que sea una legislatura productiva y estable

Con las concejalías ya repartidas y tras el Pleno de Organización celebrado el pasado viernes, este lunes el equipo de Gobierno de Moralzarzal ha estado inmerso en el traspaso de competencias a los nuevos ediles.

Bajo la batuta de Juan Carlos Rodríguez Osuna, el Ejecutivo ha comenzado su andadura con seis concejales de Vecinos por Moralzarzal Participa, dos de Ciudadanos y uno de Partido Alternativa Independiente, PAIM.

El alcalde espera que, esta vez sí, "sea viable la estabilidad" y poder dejar atrás el anterior mandato, en el que uno de sus socios de Gobierno, Moralzarzal en Común (MEC), abandonó el pacto a la mitad de legislatura y Rodríguez Osuna tuvo que someterse a dos cuestiones de confianza asociadas a la aprobación de los presupuestos municipales. De hecho en este 2019 se está trabajando con cuentas prorrogadas.

“Este no es solo un problema única y exclusivamente para el alcalde, es un problema para todos los vecinos de Moralzarzal, eso es lo que hemos intentado cambiar… y creo que lo hemos conseguido. Hemos llegado a un acuerdo con Ciudadanos y PAIM y hemos repartido las tareas, ahora precisamente salgo de una reunión para el traspaso de competencias de Policía… y así seguiré con las transferencias que, por cierto, nosotros no tuvimos en su momento porque el PP abandonó el Ayuntamiento y no hubo traspaso alguno. Es un aspecto que nosotros sí hemos querido cuidar”, explicaba Rodríguez Osuna.

REPARTO DE CONCEJALÍAS

Vecinos por Moralzarzal, además de la alcaldía, ostentará Cultura, Educación, Comunicación y Atención al Vecino en la persona de Gema Duque, que también será la primera teniente de alcalde.

David González es el edil de Hacienda, Calidad y Servicios Generales; Marcia Rocabado repite en Participación Ciudadana y asume Festejos y Juventud; Susana Villarreal vuelve a desempeñar Urbanismo, Medio Ambiente y Obras y Juana Palomo será la concejal de Bienestar Social, Salud, Desarrollo Comunitario y Mayores.

Por Ciudadanos estarán Jacobo Martín como segundo teniente de alcalde y responsable de Deportes y Seguridad Ciudadana y Virginia Ortiz estará en Empleo, Desarrollo Local, Comercio y Turismo.

Finalmente Juan Ramón Salazar, de PAIM, se queda con Medio Rural y Servicios Funerarios.

Enfrente tendrán una oposición formada por cuatro concejales del Partido Popular, dos del PSOE, uno de VOX y uno de Unidas Moralzarzal en Común, quien por cierto no pudo asistir al Pleno de Organización el pasado viernes porque estaba en un viaje que ya tenía programado con anterioridad, según transmitió el alcalde a los miembros de la Corporación Municipal.