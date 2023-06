Una alumna del IES Jaime Ferrán de Collado Villalba, la nota más alta de la EvAU en la Comunidad de Madrid

Se llama Hai Park, tiene 18 años, es alumna del Instituto Jaime Ferrán de Collado Villalba y ha obtenido la mejor nota en la Evaluación para el Acceso a la Universidad, la EvAU, de toda la Comunidad de Madrid.

Ha sacado un 10 sobre 10 en la EvAU y un 13,650 sobre 14 en el cómputo total… y eso que no estaba nada segura de las calificaciones, incluso pensaba que había pinchado en algunas asignaturas, hasta tal llega su nivel de autoexigencia. "No estaba nada segura de la nota que iba a sacar porque Lengua me pareció muy difícil, en Historia no lo tenía claro, Francés me salió un poco mal... pero afortunadamente he sacado un 10", cuenta Hai.

Esta estudiante, nacida en Corea del Sur, llegó a España a los 10 años. Vive en Collado Villalba con sus padres, con lo que este jueves, 15 de junio, va a celebrar sus espectaculares resultados comiendo pizza en casa. Al resto de la familia, en su país de origen, la verá en vacaciones y les comunicará en persona la buena noticia. Todo ellos se van a sentir muy orgullosos, como ya lo están sus profesores. "Mis profesores están muy contentos y orgullosos de mí, no sé cuántas veces he escuchado 'Enhorabuena'... Tengo mi familia en Corea y como voy este verano de vacaciones allí, les diré en ese momento. A mis padres lo tengo aquí y voy a comer con ellos pizza hoy en casa".

¿Y qué carrera quiere estudiar Hai? "Quiero hacer Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III porque yo soy de Corea del Sur y vivo en España y siempre me ha interesado mucho la relación entre países, y también me gusta mucho Derecho".

Tras el 10 de esta alumna del IES Jaime Ferrán, la siguiente mejor nota de la región en la EVAU se la han repartido, con un 9,975, cuatro estudiantes: del Colegio Higlands, los Salesianos Paseo de Extremadura, San Viator y Trinitty College Liceo Serrano.

El 96,56% de los alumnos que se han presentado a las pruebas de acceso a la Universidad han aprobado, casi dos puntos por encima del año pasado, según han explicado los vicerrectores de las seis universidades públicas madrileñas en la rueda de prensa en la que han presentado los resultados de la EvAU.

En total, fueron 38.251 estudiantes de la región los que se examinaron de la EvAU en la Comunidad de Madrid en las seis universidades públicas de la región los días 5, 6, 7 y 8 de junio. La Universidad Complutense ha acogido al mayor número de estudiantes en esta EvAU con un total de 12.647, seguida de la Autónoma (9.729), Carlos III (5.376), Alcalá (5.058), Rey Juan Carlos (3.978) y la Politécnica de Madrid (1.463).

Como sucedió el pasado año, aquellos inscritos que no pudieron concurrir por circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas podrán acogerse a la convocatoria extraordinaria, -que se celebrará entre el 4 y el 7 de julio- sin que se vean penalizados en los procesos de admisión.