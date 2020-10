Torrelodones pone en marcha el servicio de recogida de podas y restos vegetales

Esta semana el Ayuntamiento de Torrelodones lanza, por fin, su servicio de recogida de podas y residuos vegetales.

Hace unos días el PSOE criticaba el retraso en la puesta en marcha de este servicio, pero finalmente, un año después de que se firmara el contrato de recogida de basuras de Torrelodones, arranca una de sus medidas estrella.

Comenzará como una experiencia piloto que solo se desarrollará en Los Peñascales pero se irá ampliando hasta cubrir el 100% del municipio.

"Un equipo de informadores está visitando ya los domicilios de esta zona para contar a los vecinos en qué va a consistir el servicio, sus características y crear una base de datos para luego realizar el reparto de contenedores", ha explicado Jesús Moreno, portavoz del Ejecutivo de Torrelodones.

El servicio es gratuito y voluntario. A los vecinos que participen se les van a entregar contenedores -los hay de diferentes capacidades- y se tienen que comprometer a depositar en ellos solo restos vegetales y sacarlos a la calle únicamente el día que toque la recogida. "Es importante que en esos contenedores solo se introduzcan ramas, hojas, recortes de setos, troncos pequeños de no más de 8 centímetros... y sobre todo que no haya ningún tipo de residuo no vegetal, ni bolsas. Esto es fundamental para el compostaje, para que el reciclado sea eficaz", dice Moreno.

Desde el Ayuntamiento han aprovechado para recordar a los vecinos que no participen en este programa que solo está permitido depositar dos bolsas de restos vegetales, como máximo, en los contenedores de fracción resto y que está terminantemente prohibido dejarlos en las aceras o junto a los contenedores. El resto de residuos vegetales deberán ir al Punto Limpio.