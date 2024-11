Torrelodones anuncia avances en el proyecto de construcción del aparcamiento en la estación de tren

¿Estamos ante los últimos trámites para que se anuncie, por fin, la construcción del aparcamiento de la Estación de Torrelodones? Después de más de 12 años de gestiones, el actual equipo de Gobierno ha asegurado que sí, que esta vez es la buena.

Este viernes se dará un paso importante, ha anunciado en el Pleno. Se reúnen los concejales de Urbanismo de Torrelodones, Galapagar, Colmenarejo y Hoyo de Manzanares, cuyos vecinos serán los principales usuarios de la infraestructura, para acordar un último trámite, un informe de viabilidad financiera para el mantenimiento del aparcamiento, que se hará a través del Plan PIR supramunicipal.

Lo anunciaba durante el Pleno ordinario este jueves Antonio Iraizoz, concejal de Urbanismo, quien ha acusado a Vecinos por Torrelodones de cometer graves errores en la tramitación de la obra. "Esta vez las gestiones requeridas por la Dirección General de Administración Local están hechas, a falta de cerrar el consenso entre los ayuntamientos, consenso que previsiblemente alcanzaremos".

Se debatía precisamente una moción de Vecinos por Torrelodones sobre el aparcamiento de la estación. Alfredo García Plata, alcalde en la anterior legislatura, ha acusado al PP de no cumplir sus compromisos. "La Comunidad de Madrid, hasta la fecha, no ha cumplido sus compromisos. Por otro, el actual equipo de Gobierno no se los exige con la firmeza que merece este asunto".

Desde el PSOE, Rodrigo Bernal tiraba de ironía para poner en evidencia lo mismo. "Esto se ha metido por distintas fórmulas, por el Plan Aparca-T, el Plan PIR, pero al final ni PIR, ni par ni por. No hay nada que consiga poner en marcha el famoso parking disuasorio de la estación".

También ha salido a colación el proyecto del aparcamiento de Pradogrande. Desde VOX, Felipe Pinto ha destacado que la construcción del aparcamiento de la estación de tren haría innecesaria esa obra. "Al aparcar sus vehículos en el nuevo parking, dejarían cientos de plazas libres en la Colonia, lo que derivaría en la no necesidad de otros proyectos que no son deseados por la mayoría de los vecinos de la zona".

Por cierto que se ha asegurado en el Pleno que el aparcamiento de RENFE requerirá una inversión de alrededor de 12 millones de euros.