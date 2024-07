El servicio conjunto del GERA y SUMMA 112 se extenderá a los 365 días del año

La Comunidad de Madrid extenderá a los 365 días del año el servicio conjunto del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) con personal sanitario del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que actualmente se activa sólo en fines de semana y festivos.

Una excelente noticia para tranquilidad de los que suelen subir a la montaña en cualquier momento que han anunciado en una visita a la Sierra de Guadarrama los consejeros de Sanidad y de Medio Ambiente e Interior, Fátima Matute y Carlos Novillo, respectivamente, justo este jueves, día en que se cumple el primer año de funcionamiento del dispositivo conjunto de bomberos y sanitarios.

Matute y Novillo han hecho balance y han presenciado una maniobra de entrenamiento de estos profesionales.

GERA y SUMMA 112 han realizado un simulacro de entrenamiento / Comunidad de Madrid

"El trabajo conjunto les ha permitido ser más eficaces y mejorar la seguridad de los ciudadanos. Después de 25 años de existencia de este grupo de rescate del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que es referente en Europa, faltaba ese complemento esencial. Todo el mundo los ha visto trabajar conjuntamente en accidentes de tráfico, donde esa coordinación es fundamental y la actuación tiene que ser inmediata, el bombero llevando a cabo el rescate y el sanitario atendiendo enseguida al paciente. Eso necesitábamos llevarlo a la montaña. Y con este paso que dimos hace un año 118 personas se han podido beneficiar del servicio", explicaba el consejero Novillo.

"Hemos decidido aumentar los días de este servicio a toda la semana, obviamente porque la enfermedad no tiene vacaciones”, ha asegurado Matute por su parte.

Rapidez y coordinación que salvan vidas

En estos doce meses el servicio conjunto se ha activado en 118 ocasiones, mejorando la atención a las víctimas en situaciones de emergencia en la montaña, la mayoría por caídas y lesiones de escaladores o excursionistas, pero también otros casos en los que esta atención conjunta y eficaz ha marcado la diferencia para las víctimas. Minutos que separan la vida de la muerte.

Lo sabe bien Silvia Villamil, quien este jueves ha querido estar presente en el Valle de La Barranca, donde se enclava el Parque de Bomberos de Navacerrada, sede del GERA, para agradecer a estos profesionales su rescate. El pasado 13 de enero, cuando estaba de excursión con raquetas de nieve por Siete Picos, se sintió indispuesta. Estaba sufriendo un accidente cardiovascular. La diligencia con la que actuó este servicio conjunto fue vital. "Me dijeron 'Silvia, estás teniendo un infarto', pero no me puse nerviosa. Estas personas fueron muy cariñosas, muy coordinadas, me bajaron a una ambulancia en Los Cogorros, más abajo, y de ahí al Hospital Puerta de Hierro. He querido venir a agradecérselo, y que estuvieran pendientes de mí también en el hospital, me he enterado y me hizo mucha ilusión, que estuvieran siguiendo mi caso", ha contado.

El de Silvia es uno de esos casos claros en los que la intervención conjunta de bomberos con sanitarios es fundamental, como explicaba Ismael Muñoz, enfermero adscrito a este servicio conjunto GERA-SUMMA 112. "En muchas patologías como infartos, ictus, paradas cardíacas o politraumatizados, cuanto antes se llegue a la víctima, mejor. Ganar 10-15 minutos al ir atendiendo in situ y durante todo el traslado, activar la cadena asistencial para que la UVI móvil o el helicóptero estén esperando en el lugar correcto, el hospital esté alertado y estén esperándonos los cardiólogos, intensivistas e incluso cirujanos si es necesario, son minutos que vamos ganando, son cruciales".

La ampliación del servicio conjunto a todos los días del año estará operativa desde el próximo mes de octubre.