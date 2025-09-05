"La Semana Grande de la Sierra": así serán las fiestas patronales de San Miguel Arcángel y la Virgen del Rosario de Moralzarzal

"La Semana Grande de la Sierra": así serán las fiestas patronales de Moralzarzal

Moralzarzal tiene todo listo para la que autodenomina como “La Semana Grande de la Sierra”, sus fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel y la Virgen del Rosario, que se celebran del 18 al 23 de septiembre.

Están marcadas por la tradición pero también con novedades y con actividades que repiten tras la acogida del año pasado como el Concurso de Tortillas o la posibilidad de presenciar los encierros a través de una pantalla gigante instalada en la Plaza de Toros cubierta.

Una plaza que este año, en el marco de las fiestas, cumple su vigésimo aniversario y en la que, por cierto, este jueves, 4 de septiembre, se presentaban -con la asistencia de más de un centenar de vecinos-, los carteles de la Feria Taurina, que consta de cuatro novilladas, tres de ellas con picadores, y en la que destaca "el gran trapío" de las reses, una seña de identidad de Moralzarzal.

Acto de presentación de la Feria Taurina en la Plaza de Toros cubierta

El acto rindió homenaje a la gran tradición taurina de la localidad y a quienes la mantienen viva.

En la Feria se disputa el prestigioso Trofeo Frascuelo de Plata, que cumple su vigesimonovena edición. Los carteles quedan configurados de la siguiente manera:

VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE. 18:30 horas.

Novilla sin Picadores con entrada gratis.

Reses de la ganadería Toros de Castilla para Ignacio Garibay, Alejandro Rubio y Juan Pablo Ybarra.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE. 18:30 horas.

Novilla con Picadores.

4 reses de la ganadería El Sierro. Para Emiliano Osornio y Pedro Andrés.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE. 18:30 horas.

Novillada con Picadores.

4 reses de la ganadería La Purísima. Para Bruno Aloi y Félix San Román.

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE. 18:30 horas.

Novilla con Picadores.

4 reses de la ganadería Hermanos González. Para Alberto Donaire y Cristián González.

Además habrá encierros y suelta de reses en circuito urbano cerrado ("toros de cajón").

Cartel de la Feria Taurina

La programación de las fiestas patronales de Moralzarzal recoge también actos religiosos, actividades infantiles, degustaciones gastronómicas, competiciones deportivas y mucha música: el principal atractivo, la Orquesta Panorama.

"Contaremos con grandes orquestas, este año, como plato fuerte, el jueves 18, la Orquesta Panorama, la mejor de España, además de Dier el viernes y el sábado Anaconda. También disfrutaremos de tributos de alta calidad a grupos tan queridos como La Oreja de Van Gogh y Estopa. Tendremos un espectáculo de flamenco pop con Borja Jiménez y, para nuestros mayores, los Mariachis Veracruz, además de la música y animación de la calle Huerta, las charangas...", ha asegurado en la presentación Mar Gómez, edil de Festejos.

Entre las propuestas no puede faltar ese 'Aperitivo' con música en la calle Huerta, toda una tradición que se ha convertido en un acto multitudinario. Por eso, para que discurra sin sobresaltos, se ha elaborado un Plan de Seguridad específico.

Imagen de archivo del tradicional y multitudinario 'Aperitivo' en la calle Huerta

"Lo que vamos a hacer es poner controles de seguridad en los accesos a la calle para evitar que haya una masificación y que no se entre con bebidas para que no haya problemas. Y se va a limitar el uso de vidrio a partir de las ocho de la tarde. Todas las consumiciones tendrán que ser servidas en vaso de plástico", explicaba Carlos Hernando, primer teniente de alcalde.

No son las únicas medidas. Habrá punto seguro con la Mancomunidad THAM por las noches del fin de semana, transporte gratuito y seguro para los jóvenes del municipio, control de aforos y restricciones de acceso o aparcamiento en distintas zonas, pulseras identificativas para los niños por si se extravían o el apoyo de la Unidad Canina.

En cuanto al cierre de fiestas, este año no habrá fuegos artificiales por el elevado riesgo de incendios y se sustituyen por un espectáculo de luces y música en la Plaza de Toros y se proyectarán en la pantalla gigante vídeos e imágenes de las fiestas.

Toda la información, y el programa completo, está en moralzarzal.es.