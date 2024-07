Salvar la vida gracias a una donación de sangre: nuevo llamamiento desde el Centro de Transfusión

La Comunidad de Madrid recuerda la importancia de donar sangre en verano para seguir salvando vidas, ya que las aportaciones en la primera quincena de julio han bajado un 25% y, en lo que queda de mes y en todo agosto, es previsible que esta disminución llegue a un 40%, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

"La enfermedad no se va de vacaciones, hay accidentes de tráfico, cirugías, partos", ha dicho la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien hace unos días estuvo visitando el Centro de Transfusión, donde hizo un nuevo llamamiento a "regalar vida, ya que una donación puede salvar hasta tres vidas".

Bien lo sabe María Loeches, una ciudadana que, merced a la generosidad de otros, hoy puede contar su historia: tuvo que recibir múltiples transfusiones para el tratamiento de su leucemia.

La trascendencia de la sangre se refleja en que un trasplante de hígado, por ejemplo, requiere entre 30 y 200 entregas y llega hasta 250 en el caso de las enfermedades graves, por lo que, en la región pueden ser requeridas cada año hasta 38.000 unidades de este tejido -formado por una parte líquida, el plasma, y otra sólida, que incluye distintos tipos de células- para la realización de cirugías.

A fin de poder cubrir los requerimientos hospitalarios, en una situación normal, se recogen 900 bolsas de sangre diarias, mientras que en verano se obtienen en torno a 600. A pesar del descenso estival, las necesidades de plaquetas quedan cubiertas.

Desde el Centro de Transfusión piden a la ciudadanía que acuda a donar para no tener que hacer un llamamiento urgente cuando las reservas estén por debajo del límite. Actualmente, no hay alerta roja, pero sí amarilla en los grupos A+, A- y 0-.

?? Necesitamos sangre de los grupos ??-, ??+ y ??-.



?? Las plaquetas caducan a los 5 días. Las donaciones disminuyen en verano y son necesarias 650 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias.



? Anímate a #donarsangre



— Centro de Transfusión?? (@Madridonasangre) July 24, 2024

Los requisitos básicos para ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede repetir cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de cuatro veces en un año en el caso de los hombres, y no más de tres en el de las mujeres.

Además, no hace falta bajarse hasta el Centro de Transfusión en el barrio madrileño de Valdebernardo ni acercarse a las salas de extracción de los hospitales. Puedes donar en las unidades móviles que se desplazan por la región.

En la Sierra de Guadarrama, en los próximos días, aparcarán en la Avenida Salvador Sánchez Frascuelo de Moralzarzal este jueves, 25 de julio, de 10:15 a 13:35 horas y en la Plaza de Cerceda el viernes 26 de 17:15 a 20:30 horas.

El sábado 27 de julio tendrás dos unidades de hemodonación, una en la Plaza de España de El Escorial de 10:15 a 13:40 hroas, y en la Plaza de la Constitución de Becerril de la Sierra de 10:30 a 13:30 horas.