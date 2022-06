Que un día de baños no se convierta en tragedia: consejos para la temporada de piscinas

Con las altas temperaturas que estamos sufriendo en los últimos días, las piscinas se convierten en imprescindibles.

Estas instalaciones nos ayudan a combatir los rigores del verano mientras nos lo pasamos bien pero hay que evitar sustos -accidentes y ahogamientos- extremando la precaución: si el recinto está vallado, mejor. Y ojo con los más pequeños, sobre todo si no saben nadar, porque no son conscientes del peligro. Para ellos es un lugar de juegos y, si no prestamos atención, una feliz jornada de baños puede acabar en tragedia.

Por eso el SUMMA 112 ha recordado una serie de recomendaciones como "hacer caso a las indicaciones de los socorristas, no tirarse de cabeza por el peligro que conlleva, podemos chocar contra el suelo y provocarnos una lesión medular, no es aconsejable bañarse después de la ingesta de una comida copiosa y que los menores siempre estén bajo la supervisión de un adulto, nunca dejarlos solos", asegura David Garañena, responsable de Medios Técnicos y Logísticos del SUMMA 112, quien recuerda que un niño puede ahogarse en 10 centímetros de profundidad y en apenas 30 segundos.

Además conviene vigilar a los niños aun cuando lleven manguitos, flotadores o colchonetas. Estos artículos hinchables pueden resultar peligrosos, dan una falsa sensación de seguridad. Por eso es fundamental que sepan nadar. "Intentar que nuestros hijos aprendan a nadar cuando antes es la mejor protección que pueden tener", añade Garañena.

Este consejo sirve tanto para la piscina como para la playa y otros espacios acuáticos... por cierto, siempre que no esté prohibido el baño. La Comunidad de Madrid vuelve a contar con cuatro zonas aptas este verano, después de que en 2021 solo se habilitara el pantano de San Juan por la Covid-19. Está permitido el baño en ese pantano, en Las Presillas (Rascafría), Los Villares (Estremera) y la Playa del Alberche (Aldea del Fresno).

En la comarca del Guadarrama está terminantemente prohibido bañarse en las charcas de La Pedriza por motivos medioambientales desde 2016.

Tampoco son aptas las Canteras de Alpedrete por motivos de seguridad. El Ayuntamiento lo ha recordado a través de sus redes sociales, incidiendo en las sanciones que conlleva saltarse la prohibición: 750 euros de multa.

109 personas han fallecido en España por ahogamiento en espacios acuáticos en lo que va de año, las últimas un niño de 11 años en una piscina de un pueblo de Zaragoza durante una excursión con el colegio y en la Comunidad de Madrid, el pasado fin de semana, un joven de 23 años que se sumergió de noche en el embalse de Navacerrada, donde está prohibido bañarse.

Temporada de baños en las piscinas municipales

En Madrid capital, donde la temporada de piscinas municipales comienza con la festividad del patrón, San Isidro, el 15 de mayo, la afluencia a estas instalaciones ha aumentado más de un 100%, algo lógico teniendo en cuenta el calor sofocante que se vive en la ciudad.

En la Sierra de Guadarrama, que no escapa de la ola de calor aunque las temperaturas bajan unos grados con respecto a Madrid, la temporada de baños ya ha arrancado en algunas localidades, como El Escorial, que al igual que la capital aprovechó el día del patrón, en este caso el pasado sábado 11 de junio, San Bernabé, para abrir la piscina municipal de verano.

En otros municipios será este sábado, 18 de junio, cuando se proceda a dar el pistoletazo de salida. Es el caso de Hoyo de Manzanares, que además lo hace con instalaciones renovadas.

Con una inversión de 38.600 euros, se ha habilitado un nuevo acceso con escalones de pizarra y se ha renovado el pediluvio -el dispositivo por el que debe pasarse obligatoriamente antes de darse un baño y que limpia los pies-. Además, se ha colocado una nueva escalera para que personas mayores y con movilidad reducida puedan entrar al agua con más facilidad, se ha reformado la depuradora sustituyendo tuberías, válvulas y panel de control y se han sustituido las rejillas del rebosadero del vaso de la piscina.

Nueva escalerilla en la piscina municipal de Hoyo de Manzanares

La piscina de Hoyo tendrá un horario de lunes a viernes de 12:00 a 20:30 horas y sábados, domingos y festivos de 11:30 a 20:30 horas.

También este sábado 18 de junio se abren las piscinas municipales exteriores en el Polideportivo Zaburdón de San Lorenzo de El Escorial. Para celebrarlo, la entrada será gratuita para todo el mundo ese día. Las instalaciones están compuestas por un vaso deportivo, un vaso recreativo y un vaso de chapoteo para los más pequeños. El horario es de lunes a sábado, de 11:00 a 20:00 horas, y los domingos de 11:30 a 20:30 horas de forma ininterrumpida.

También abrirá este sábado 18 la piscina municipal de Moralzarzal, que es la misma que se usa durante el invierno con su cubierta, y que esta semana ha estado en parada técnica para llevar a cabo labores de mantenimiento y limpieza. El horario de verano será de diez de la mañana a ocho y media de la tarde.

Piscina municipal de Moralzarzal

Aún tendrán que seguir esperando para darse el primer chapuzón en su piscina municipal los vecinos de Collado Villalba. El Ayuntamiento ha anunciado que se inaugurará la temporada el próximo jueves 23 de junio. La instalación también ha sido objeto de reformas en los últimos tiempos. Con una inversión superior a los 625.700 euros se han ejecutado reparaciones en vestuarios y zonas de acceso, instalación eléctrica, la pérgola y la zona de toboganes.

La piscina permanecerá en funcionamiento de once de la mañana a ocho de la tarde hasta el 4 de septiembre, salvo los días festivos 25 y 26 de julio y 15 de agosto.

También el jueves 23 de junio la piscina de verano de Guadarrama abre sus puertas, según ha anunciado el Ayuntamiento. La temporada se prolongará hasta el 4 de septiembre de 11 a 21 horas. Los precios se mantienen sin subida, como en años anteriores, y el primer día se celebrará una Jornada de Puertas Abiertas.

Piscina de verano de Guadarrama