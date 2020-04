El PSOE de Collado Villalba anuncia que no aprobará los presupuestos de 2020 tal y como están

El PSOE no va a aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Collado Villalba para 2020 tal y como están planteados ahora mismo.

Así lo ha anunciado este jueves su portavoz, Vituco Alcolea, en una rueda de prensa telemática, en la que ha defendido la necesidad de modificar el borrador presentado por el Ejecutivo para que responda con más eficacia a las nuevas necesidades que ha planteado la crisis del coronavirus.

Dicen los socialistas que sería irresponsable aprobar esos presupuestos, que se elaboraron antes de que se desatara la crisis sanitaria y que no están pensados para responder a la situación actual de los vecinos. Por eso defienden la elaboración de unos presupuestos de emergencia adaptados a la nueva realidad.

Tras analizar la propuesta del equipo de Gobierno, consideran que hay muchas partidas que en este contexto son superfluasy otras muchas que no se van a poder ejecutar. Con unos ajustes, se podrían ahorrar, dicen, hasta 4 millones de euros que se deberían destinar a cosas ahora más importantes, como promoción comercial o ayudas a autónomos, pymes y familias.

La propuesta del PSOE se resume en, o bien hacer unos nuevos presupuestoso bien sentarse a negociar modificacionescon la base del presupuesto prorrogado de 2018.

“Queremos aprobar un presupuesto nuevo o una modificación presupuestaria del 2018 que tenga en cuenta la crisis, porque si se tiene en cuenta, si los prorrogáramos en 2021, tendremos que modificar algunas partidas, pero estarán concebidos con ese horizonte, resolver una crisis social y económica gravísima. Nosotros queremos atender a ese principio y no a otro”, ha asegurado Alcolea, quien afirma tajante que “aprobar el borrador que presentaron PP y Ciudadanos con anterioridad a la crisis del COVID-19 desde luego no es atender las necesidades urgentes de los vecinos, es querer tener aprobados unos presupuestos para los que no tuvieron en cuenta las consecuencias gravísimas de esta situación”.

En cualquier caso, las rondas de conversaciones comienzan ahora, con una Comisión Informativa de Hacienda prevista para el lunes, 27 de abril.

La fecha del Pleno extraordinario en el que se tendrían que aprobar los presupuestos aún no se ha anunciado.