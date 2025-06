Prohibido bañarse en las canteras de Alpedrete: lesiones medulares, las terribles consecuencias de una zambullida imprudente

Bañarse en zonas donde no está permitido te puede traer problemas: ahogarte lo más grave, siguiendo por una lesión o el contacto con virus, bacterias, hongos y parásitos presentes en el agua, que pueden provocar enfermedades.

Y, puestos a tocar el bolsillo, si no la conciencia, te puede caer una multa. A partir de los 750 euros, en concreto, en el caso de que no respetes la prohibición en las canteras de Alpedrete, como las que están en la Dehesa Municipal, en Los Arcilleros o junto a la M-601 (carretera de Navacerrada).

No son piscinas naturales, son antiguas explotaciones mineras y es muy peligroso zambullirse o lanzarse al agua porque no sabes lo que te puedes encontrar. No se ve el fondo y puede haber restos de piedra. Y no sólo eso. Por desgracia, algunos incívicos utilizan las canteras como escombreras y se han llegado a sacar de su interior todo tipo de residuos: colchones, muebles, electrodomésticos, bidones de aceite… hasta tablones de ataúdes, bicicletas e incluso vehículos.

Llegados a estas fechas, cuando aprieta el calor, el Ayuntamiento ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia repitiendo el 'mantra' de todos los años.

"Te puedes dejar la vida. Una mala caída, te das con una piedra en punta y te puedes matar. A ver si diciéndolo así tan fuerte la gente entra en razón y se da cuenta que no es divertido bañarse en las canteras, no son piscinas naturales, que se vayan a unas piscinas naturales de verdad, aquí la única piscina pública que tenemos es la del Polideportivo. Ahí sí que se pueden venir a bañar", insiste cada temporada estival la concejal de Seguridad, Rosario Peñalver.

Además de las canteras de Alpedrete, está prohibido el baño en las pozas y charcas de La Pedriza, en las lagunas de Peñalara y en los ríos, embalses y pantanos, salvo el de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias. Es una de las cuatro únicas zonas naturales aptas para el baño en la Comunidad de Madrid, junto con Las Presillas en Rascafría, Los Villares en Estremera y la Playa del Alberche en Aldea del Fresno.

QUE UN DÍA DE BAÑO NO ACABE EN TRAGEDIA

La advertencia desde el Ayuntamiento de Alpedrete sobre la práctica de algunos 'descerebrados' de lanzarse al agua en las canteras, a pesar de la prohibición del baño, no es exagerada. Cerca del 6% de las lesiones medulares se producen por zambullidas imprudentes.

Lanzarse de cabeza sin comprobar la profundidad es uno de los principales riesgos en zonas de aguas desconocidas pero también en piscinas.

La prudencia es la mejor herramienta para evitar estos accidentes graves que te cambian la vida para siempre. Bien lo saben en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Sólo el año pasado, tres hombres de 25, 46 y 55 años ingresaron en este centro, ubicado en Toledo, por una mala zambullida. Todos presentaban lesiones a nivel cervical de ellas dos tetraplejias complejas.

Tirarse de cabeza en sitios con poca profundidad o que no se conocen bien es una de las principales causas de este tipo de lesiones, sobre todo en verano. Un mal salto puede hacer que la cabeza golpee el fondo con fuerza, dañando las vértebras del cuello y la médula espinal, lo que puede provocar parálisis, pérdida de sensibilidad o de movimiento y necesidad de ayuda para toda la vida.

"Desafortunadamente las lesiones por zambullida suelen ser las más graves porque son las que afectan a la parte más alta de la médula espinal, es decir, al cuello. Esto significa que todo lo que está por debajo del cuello deja de funcionar correctamente. Dejan de funcionar los brazos y las piernas desde el punto de vista motor. No muevo ni siento bien. Dejan de funcionar los pulmones, respiramos peor, no funciona el intestino, no funcionan los esfínteres... ", asegura Silvia Ceruelo, directora médica del Hospital Nacional de Parapléjicos

“Con cabeza sí, de cabeza no” es el lema que han elegido para su campaña 2025 el hospital, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef), la Federación Nacional Aspaym (Federación de Asociaciones de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos), Cruz Roja Española y la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Los expertos llaman a tener una serie de precauciones para evitar lesiones medulares por zambullida:

Nunca hay que zambullirse en aguas de las que no conoce la profundidad. Siempre se debe asegurar de que el agua sea lo suficientemente profunda para evitar el contacto con el fondo. Hacer una entrada cauta, con los pies primero la primera vez. Esto permitirá evaluar la profundidad y la presencia de objetos sumergidos. Mantener una supervisión adecuada. Los niños y adolescentes deben estar siempre supervisados por un adulto responsable cuando practiquen actividades acuáticas. Evitar el alcohol, porque reduce la capacidad de juicio y aumenta el riesgo de tomar decisiones peligrosas. Señalización y Educación. En piscinas y zonas de agua públicos, asegurarse de que haya señalización clara sobre las áreas seguras para zambullirse y educar a todos los participantes sobre los riesgos.

En caso de una lesión por zambullida, es vital actuar rápidamente, evitando mover al lesionado, llamar a los Servicios de Emergencia y mantener la calma.