La plataforma contra el aparcamiento en Pradogrande entrega más de 1.100 firmas en el Ayuntamiento de Torrelodones

Un total de 1.132 firmas físicas, recogidas en distintos establecimientos comerciales, ha entregado este martes, 5 de noviembre, en el Registro del Ayuntamiento de Torrelodones la plataforma de vecinos contra la reforma de Pradogrande, un movimiento ciudadano que se ha venido fraguando desde hace semanas, alarmado por los planes del Partido Popular para este Parque, emblemático de la zona de La Colonia.

Como ya te contó COPE de la SIERRA hace unos días, la plataforma está completamente en contra de intervenir en Pradogrande, que ya fue objeto de obras hace menos de tres años, y mucho menos si se trata de transformarlo en un aparcamiento, en principio subterráneo, y una plaza que sería, según los anteproyectos diseñados, de hormigón.

Un despropósito y un gasto de dinero que consideran innecesario, aunque sí creen que la Colonia está escasa de estacionamiento pero debería priorizarse el aparcamiento de la estación de tren.

Todo ello lo explicaron en una reunión informativa, que contó con casi un centenar de asistentes, entre los que no estaba el edil del Urbanismo, aunque había sido invitado formalmente.

"Lamentablemente no tenemos ninguna respuesta del Ayuntamiento, no acudieron a la reunión y si los vecinos no queremos esto, debería escucharnos. Todo el mundo está a favor de que haya más facilidad para aparcar, eso no molesta a nadie, pero el parking número 1 debe ser el de la estación. En redes lo último que hemos visto es que antes de que termine la legislatura quieren terminar el parking de la calle Real y el de Pradogrande, o sea, se ha convertido en prioridad y no lo comprendemos, no estaba en su programa electoral", apunta María Torné, portavoz de la plataforma.

Los vecinos no quieren que Pradogrande se convierta en algo que suponga sacrificar su calidad de vida. "Ya se están dando más detalles, que el aparcamiento va a ser semisubterráneo, eso puede ser muy antiestético, y con una plaza arriba de hormigón, de suelo duro, que no admite zonas verdes, a no ser que pongas maceteros", añade.

Torné ha insistido, además, en la falta de filiación ideológica de la plataforma. "En redes ellos están diciendo que detrás de esta plataforma hay movimientos políticos y nada más lejos de la realidad. Somos vecinos que nos movemos porque nos preocupamos", asegura, si bien es cierto que en sus reivindicaciones han recibido el respaldo de PSOE, Vecinos por Torrelodones y VOX.

La plataforma tiene intención de seguir movilizándose, recabar más apoyos y no descarta la convocatoria de una concentración, aunque aún no hay detalles concretos.