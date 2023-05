La piscina Delfe, el cartel de “Antoñete” o la Fonda de la Constancia: el pasado de Villalba en una exposición

‘Paseando por el tiempo’ es el título de la exposición compuesta por imágenes y documentos relacionados con Collado Villalba que forman parte de la extensa colección de libros y documentos históricos de un vecino de la localidad, Pascual Cobeña.

Tickets para la piscina Delfe, entradas de discotecas como El Quinto Infierno, Boticcelli o Joker, carteles de ferias taurinas como la de 1986, en la que toreó Antoñete, programas de fiestas de los años 60, una carta manuscrita de Mariano Benlliure de 1908, un artículo de la revista Nuevo Mundo que en 1903 habla del veraneo en Villalba o publicidad de Gallinópolis, la granja avícola más grande de la época, que estaba en Las Suertes. Todos estos documentos, y muchos más, los ha ido recopilando pacientemente Pascual Cobeña, un vecino del municipio que se dedica, desde hace más de 50 años, al coleccionismo. ¿El secreto de una colección tan extensa y singular? Madrugar mucho. “Me levanto todos los domingos a las 5 de la mañana y a las 7 estoy en El Rastro ya. Todos me conocen. Y con la fotografía, pues igual; siempre me estoy moviendo y, como me conocen, me lo guardan ya”, cuenta Pascual a COPE de la Sierra.

En la exposición destacan, sobre todo, las fotos y postales que, desde finales del siglo XIX, nos van contando cómo ha cambiado la localidad. Cuando la plaza de Los Belgas no era más que campo con los primeros almacenes de la maderera, la antigua estación de tren estaba en pie, la Casa de la Cultura era la Fonda de la Constancia o la gente se bañaba en el Guadarrama.

Testigos de lo mucho que ha cambiado el municipio. “Ha cambiado todo a peor. Antes se conocía la gente y era un encanto de pueblo. Yo lo añoro mucho”, dice Pascual.

Algunas de esas fotos puede que le suenen a los vecinos porque Julián Redondo las convirtió en grabados. Y en la sala de exposiciones que lleva su nombre en la Casa de Cultura se puede ver esta exposición, ‘Paseando por el tiempo’, hasta el jueves 18 de mayo.