COPE
Podcasts
COPE de la Sierra
COPE de la Sierra

Ocho medallas y un récord mundial: el palmarés de la nadadora de Galapagar Camino Martínez en el Virtus World Swimming Championships

El campeonato ha reunido en Bangkok a los mejores atletas con discapacidad intelectural de más de 40 países, entre los que la joven galapagueña ha brillado, consolidándose como referente del deporte adaptado 

Camino, con sus medallas campeonato Virtus World Swimming Championships

Camino, con sus medallas campeonato Virtus World Swimming Championships

Redacción COPE de la Sierra

Collado Villalba - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Camino Martínez es imparable y no deja de acumular triunfos gracias a su talento y esfuerzo, que la están consolidando como un referente del deporte adaptado, tanto a escala nacional como internacional. La nadadora de Galapagar ha regresado a casa del Virtus World Swimming Championships 2025, celebrado a finales de agosto en Bangkok, con ocho medallas y un récord mundial en la prueba de 400 metros libres categoría II2 femenina.  

Este campeonato, que reúne a los mejores atletas con discapacidad intelectual de más de 40 países, ha sido testigo de la extraordinaria actuación de la joven. 

Entre sus logros en esta competición destacan 4 medallas de oro: en los 400 metros libres, con nuevo récord mundial; 50 y 200 metros espalda; además del relevo 4x100 libres. A estas se suman 4 medallas de plata en pruebas individuales de 50, 100 y 200 metros libres y en relevos 4x100 estilos. Es la única española que ha alcanzado estos resultados.

Con esta actuación excepcional, Camino Martínez no sólo suma un importante capítulo a su carrera, sino que también posiciona a España y a Galapagar en el mapa mundial de la natación adaptada.

Hay que recordar que el municipio ha reconocido el valor y dedicación de su laureada vecina dedicándole un rincón de honor en la piscina municipal, siendo ejemplo de perseverancia y un modelo de inclusión y éxito. 

Su historia inspira a todos los vecinos y pone en valor el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte para personas con discapacidad. 

Escucha en directo

En Directo COPE VILLALBA

COPE VILLALBA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

10:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking