Ocho medallas y un récord mundial: el palmarés de la nadadora de Galapagar Camino Martínez en el Virtus World Swimming Championships

Camino Martínez es imparable y no deja de acumular triunfos gracias a su talento y esfuerzo, que la están consolidando como un referente del deporte adaptado, tanto a escala nacional como internacional. La nadadora de Galapagar ha regresado a casa del Virtus World Swimming Championships 2025, celebrado a finales de agosto en Bangkok, con ocho medallas y un récord mundial en la prueba de 400 metros libres categoría II2 femenina.

Este campeonato, que reúne a los mejores atletas con discapacidad intelectual de más de 40 países, ha sido testigo de la extraordinaria actuación de la joven.

Entre sus logros en esta competición destacan 4 medallas de oro: en los 400 metros libres, con nuevo récord mundial; 50 y 200 metros espalda; además del relevo 4x100 libres. A estas se suman 4 medallas de plata en pruebas individuales de 50, 100 y 200 metros libres y en relevos 4x100 estilos. Es la única española que ha alcanzado estos resultados.

Con esta actuación excepcional, Camino Martínez no sólo suma un importante capítulo a su carrera, sino que también posiciona a España y a Galapagar en el mapa mundial de la natación adaptada.

Hay que recordar que el municipio ha reconocido el valor y dedicación de su laureada vecina dedicándole un rincón de honor en la piscina municipal, siendo ejemplo de perseverancia y un modelo de inclusión y éxito.

Su historia inspira a todos los vecinos y pone en valor el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte para personas con discapacidad.