Mariola Vargas, reprobada por el Pleno de Collado Villalba

No va a tener ninguna consecuencia práctica, pero la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, se ha enfrentado este jueves a su reprobación por parte del Pleno... y ya van tres, las dos anteriores en 2016 y en 2023. Hubo una cuarta ocasión, en 2020, pero aquella no salió adelante.

El "tirón de orejas" esta vez ha sido por su modo de conducir los plenos y su actitud con los grupos de la oposición.

La reprobación la ha promovido el PSOE, que califica de "arbitraria y prepotente" la forma en la que Mariola Vargas actúa en los Plenos, como ocurrió en enero con la expulsión del portavoz socialista, Andrés Villa.

Con este Pleno, además de reprobar severamente la conducta de la alcaldesa, los socialistas pedían que rectificara públicamente y cambie su actitud.

Pero Mariola Vargas se ha ratificado en su actuación y ha ligado esta reprobación a intereses partidistas del líder socialista.

"Es que yo no creo que hubiese un error de moderación en ese Pleno en concreto, a lo mejor en otros sí. Yo al principio le indicaba con el dedo que se callase porque estaba interrumpiendo y cuando me dijo 'no me hagas gestos' le llamé al orden por primera vez. Quería evitar precisamente eso, porque sabía que lo que estaba buscando era que le expulsase para hacer lo que hizo el día antes del Congreso socialista... si es que esto estaba todo premeditado", ha dicho Vargas a la salida del Pleno.

Por su parte Andrés Villa ha reconocido que no hizo bien en el Pleno del que fue expulsado pero que no tiene intención de pedir disculpas a Mariola Vargas, de quien dice que ha mostrado este jueves una actitud de huida hacia adelante.

"La defensa que ha hecho hoy la alcaldesa es cero reflexión, tirar para delante a costa de todo y le da exactamente igual todo. Ha metido también un montón de acusaciones otra vez más que no tienen ningún sentido y que yo no sé si las hace aposta o porque realmente no se entera. Yo no formo parte de la Ejecutiva Regional del partido", ha asegurado Villa al terminar el Pleno.

Los grupos de oposición han acusado a la alcaldesa de falta de lealtad institucional con el resto de concejales, de falta de gestión y de transparencia y de ser la última responsable de la degradación del debate público, reflejo de la situación de la ciudad, dicen.

La reprobación ha contado con los votos favorables de Más Madrid, MCV Corazón Villalbino y PSOE y la abstención de VOX.