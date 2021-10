Los pacientes no covid podrán desde esta semana recibir visitas y acompañantes en los hospitales

La Comunidad de Madrid permitirá esta semana que los pacientes no COVID-19 ingresados en los hospitales puedan recibir visitas y acompañamientos.

Ante la evolución favorable de la situación epidemiológica y asistencial, con la Comunidad de Madrid ya en umbral de riesgo bajo, la Consejería de Sanidad les ha enviado un documento que incluye las recomendaciones a seguir, con el objetivo de evitar infecciones y prevenir la aparición de brotes.

En este sentido, se aconseja que todas estas personas estén vacunadas con pauta completa frente al Sars-CoV-2 y que, además, no coincidan en las habitaciones compartidas más de una visita o acompañante por enfermo.

No obstante, cada hospital establecerá los límites horarios y el número máximo de presencia en las estancias. De esta manera, mientras el nivel de riesgo sea bajo, todas las que accedan a este tipo de instalaciones podrán salir junto al paciente de la habitación para pasear por las áreas establecidas, si los médicos o enfermeras así determinan.

Asimismo, cuando el escenario es de riesgo medio-alto se recomienda que no acudan colectivos que no tengan la pauta completa de vacunación o tengan la condición de inmunosuprimidos.

En el caso de que el nivel de riesgo sea alto, se podrá considerar la presencia de un acompañante en los siguientes supuestos: paciente con mal pronóstico inmediato, en cuidados paliativos o en situación de final de vida; enfermo dependiente con deterioro cognitivo; mujer en todo el proceso del parto; hospitalización pediátrica y neonatología; postoperatorio inmediato en planta hasta que los profesionales sanitarios lo determinen, así como otras situaciones que este personal indique.

Con respecto a los voluntarios que visiten a más de un paciente, deberán realizar una correcta higiene de manos antes de entrar y al salir de las habitaciones, mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros y evitar el contacto estrecho con pacientes y sus familiares o acompañantes.

Además, también se advierte de la necesidad de que estén vacunados frente al coronavirus.

Normas generales para el acceso

En el actual contexto sanitario continúa siendo obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la estancia en el hospital, no estando permitida la entrada con mascarilla que tenga válvula de exhalación. Además, se deberá llevar a cabo una correcta higiene de manos con solución hidroalcohólica al entrar y salir del recinto y también de la habitación. Y se recomienda retirar anillos y pulseras y no tocar superficies fuera de la habitación del paciente.

Asimismo, no se debe acceder al hospital con objetos que no sean imprescindibles para el cuidado del paciente, evitar el contacto físico y mantener la distancia interpersonal con el enfermo, no interactuar con otros pacientes, al tiempo que respetar las restricciones de capacidad en ascensores y salas de espera.

Madrid entra en riesgo bajo por covid con una incidencia de 48,4 casos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Comunidad de Madrid ha entrado este lunes en riesgo bajo por coronavirus (por debajo de los 50 puntos de incidencia) con 48,4 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, el mejor dato desde julio de 2020.



Así lo ha anunciado el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que también ha pedido "precaución y vacuna" para "seguir ganando la batalla al virus".

La @ComunidadMadrid ha entrado en riesgo bajo por coronavirus tras situarse la Incidencia Acumulada por debajo de los 50 puntos: 48,4 casos por cada 100.000 habitantes. El mejor dato desde julio de 2020.



Precaución y vacuna para seguir ganando la batalla al virus. — Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) October 11, 2021

El pasado viernes, el último día que se publicaron los datos de incidencia covid, la Comunidad de Madrid registraba una incidencia de 51,58 casos por 100.000 habitantes, por lo que durante el fin de semana ha bajado en 3,18 puntos.