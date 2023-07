Los conciertos de Andy y Lucas y OBK, platos fuertes de las fiestas de Santiago Apóstol de Collado Villalba

La convocatoria de las Elecciones Generales del 23-J ha obligado a Collado Villalba a modificar las fechas de sus fiestas de Santiago Apóstol, que iban a celebrarse del 21 al 25 de julio y que finalmente, ante la imposibilidad de compatibilizar tanto evento con los dispositivos de seguridad que requieren, se desarrollarán del 25 al 30 de julio.

Serán seis días, uno más de lo habitual, con el objetivo de aprovechar la jornada de descanso del domingo 30 y prolongar la diversión, atendiendo también a los intereses de los sectores económicos, como la hostelería, que se benefician de la gran afluencia de vecinos y visitantes de localidades próximas e incluso de toda la región.

Las fiestas, además, cumplen en este 2023 sus 90 años, las primeras fueron en 1933. Entonces el pregón fue justo el 25 de julio, festividad del patrón, como lo será en las de este año. Correrá a cargo de Tomás Chaves Cuadro, más conocido como "Tommy" y tendrá lugar en la Plaza de la Estación a partir de 21:30 horas.

Los conciertos de Andy y Lucas el miércoles 26, OBK el sábado 29 y los festivales GranitoRock, el jueves 27 y DJ Fest el viernes 28, con la presencia estelar de Sofía Cristo, son los platos fuertes en el apartado musical. Se celebrarán en la Plaza de Los Belgas, aunque también destaca el espectáculo infantil “Musilocos”, que será el domingo 30 en la Plaza de la Estación.

Habrá también orquestas con baile y actuaciones flamencas, atracciones infantiles en el Recinto Ferial y carpas para los jóvenes en el descampado entre Los Valles y Planetocio, Fiesta de la Espuma y con Polvos Holy, actos religiosos, comida de los mayores, degustaciones en las peñas y encierros y festejos taurinos.

En definitiva, actividades para todos los públicos, como ha destacado Ramón Pavón, quien se estrena como concejal de Festejos y ha aprovechado para hacer un llamamiento al estilo Steve Wonder. "Se ha elaborado un programa de fiestas por y para todos, para que todos disfrutemos y no haya ningún altercado ni incidente. Y por favor, sobre todo a los jóvenes, si bebes no conduzcas, no hace falta coger el coche, está todo muy cerquita, y además hemos puesto un refuerzo de autobuses al Ferial. Espero que sean unas buenas fiestas".

Como en años anteriores, habrá en el Recinto Ferial dos horas sin música todos los días, de 19 a 21 horas, en deferencia a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El broche a las fiestas lo pondrán los fuegos artificiales, el domingo 30 de julio, en la medianoche, en el Parque de la Laguna del Carrizal.

La programación completa se puede consultar en www.colladovillalba.es.

Atracciones infantiles a 1'50

Aunque oficialmente el programa se abre con el pregón este martes, 25 de julio, por la noche, ya por la mañana habrá actos religiosos como la misa y procesión, además de otras actividades.

De hecho ya ha comenzado a funcionar el Recinto Ferial durante el fin de semana con precio especial: todas las atracciones infantiles a un euro y medio, una tarifa que el Ayuntamiento quiere extender al resto de días en el futuro. Pero para ello tendrá que modificar la ordenanza. Ya se ha puesto manos a la obra, tal y como adelantó hace unos días la alcaldesa. "Estamos elaborando una ordenanza fiscal para que las atracciones sean siempre a 1'50 euros, como lo son ya por normativa en las fiestas de El Gorronal. Lo llevaremos a Pleno en septiembre para que se pueda poner en marcha en las próximas fiestas de San Antonio de Padua y en Santiago", apunta Mariola Vargas.

Dispositivo de seguridad

Lo que sí está listo ya es el dispositivo de seguridad para estas fiestas, que contará con un refuerzo de la Policía Local, con más agentes y la Unidad Canina para control de drogas, los drones para controlar los eventos más multitudinarios y seguridad privada en las carpas para jóvenes en la zona de Los Valles. También habrá grupos especiales como los GRS para garantizar la seguridad en todo el municipio.

Para el acceso al Recinto Ferial, el Ayuntamiento recomienda llegar o bien a pie o el uso del transporte público para lo que se ha incrementado la frecuencia de paso de dos líneas urbanas de autobús, la 1 y la 3.

Habrá quien necesite o quiera ir en vehículo. Para ello se han dispuesto indicaciones para acceder a los aparcamientos para aquellas personas que decidan la utilización de sus vehículos: Centro Comercial Los Valles y calles aledañas al recinto ferial, como Abogados de Atocha, Alejandro Gamella y Las Eras, entre otras.