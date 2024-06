Limpiadoras de los colegios en Collado Villalba: "No hemos cobrado las dos últimas nóminas"

El Ayuntamiento de Collado Villalba le ha abierto un expediente sancionador a la empresa que gestiona la limpieza de colegios por "graves incumplimientos de contrato" como falta de materiales y productos para limpiar, incumplimiento de horas, prestación deficiente del servicio, retraso en el envío de facturas, no asistir a las reuniones de seguimiento del contrato o falta de cobertura de las bajas médicas.

Las trabajadoras de esta contrata, unas 80 en total, se han concentrado este jueves frente al Ayuntamiento aprovechando que en el interior se celebraba Pleno ordinario.

Denuncian que llevan dos meses sin cobrar. "A día de hoy no hemos cobrado las dos últimas nóminas, y los atrasos, desde la actualización de las tablas, desde enero de 2024", ha apuntado Virginia de la Fuente, delegada de CCOO en el Comité de Empresa.

Pero hay mucho más. "Somos fijas discontinuas. Tenemos inactividad julio y agosto, nos mandan al paro, pero luego hay una carta de llamamiento que el 1 de septiembre volvemos a reincorporarnos en nuestro puesto... El problema viene en septiembre¿qué va a pasar con nuestro sueldo y nuestras condiciones laborales, que están por el suelo tiradas... ahí no nos han dado solución ninguna".

"Estamos en un limbo", se queja.

El expediente sancionador que ha impuesto el Ayuntamiento, que puede acarrear una multa de 63.000 euros, más otros 92.000 euros de reclamación por horas ofertadas y no realizadas, llega después de varios encontronazos con el propietario de la empresa. "Por sus actuaciones, más dignas de Al Capone que de un empresario normal de España, tiene de rehenes a las trabajadoras, víctimas de la situación. Lo que queremos hacer es ayudarlas", explica la alcaldesa, Mariola Vargas.

Abriendo expediente, el Consistorio se intenta garantizar, además, que esta empresa no pueda volver a participar en el concurso para la limpieza de los colegios. "Que señores como este 'pirata' no vuelva a licitar nunca más en ningún ayuntamiento. El problema es que vuelva a licitar en un nuevo concurso y vuelve a tenernos en sus manos, no", lo ha resumido con esta frase Vargas.

"Hemos pedido la posibilidad de que reconozca que este dinero que nosotros le abonamos en las facturas mensuales, en vez de pagárselo a la empresa, nos deje pagárselo a las trabajadoras directamente ", dice la alcaldesa, quien ha insistido en que la limpieza de los colegios es un servicio esencial y, por tanto, la empresa debe seguir prestándolo, pagando en tiempo y forma a sus trabajadoras, hasta que se vuelva a adjudicar.

A pesar de estas medidas, las trabajadoras denuncian que la situación se podía haber resuelto hace más de un año cuando el gerente de la empresa le manifestó al Ayuntamiento no quería la prórroga. "Queremos la solución, que tenía que haber llegado mucho antes. Ahora que el perro está medio muerto le echa el pienso", sentencia De la Fuente.