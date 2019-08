José Ignacio Fernández Rubio: "Con esta absolución se restaña mi imagen dañada injustamente"

Feliz y aliviado. Así se siente el exalcalde de Guadarrama y de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, tras la sentencia del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid que lo absuelve del delito de prevaricación en el llamado 'caso Canta'.

Los hechos se refieren a unas permutas de terrenos en Guadarrama, cuando Fernández Rubio estaba al frente del Ayuntamiento. Se firmó un convenio con un vecino al que se le iba a expropiar un solar con nave en el centro urbano, donde se planeaban distintas dotaciones, a cambio de la explotación de un negocio en esa parcela y reservarle terrenos en el polígono industrial La Mata.

El acuerdo fue anulado posteriormente por la sucesora en la alcaldía, Carmen María Pérez del Molino, por supuestas irregularidades, y la familia afectada decidió llevar el asunto a los tribunales.

La acusación particular y la Fiscalía reclamaban para el exregidor una pena de inhabilitación de 10 años y una fianza de más de 9 millones de euros. La imputación, que se conoció en 2014, le costó la carrera política cuando optaba a revalidar la alcaldía de Las Rozas.

No se puede pasar por encima de la presunción de inocencia de las personas

Lamenta, sobre todo, el juicio paralelo que se le hizo y que se vulnerase la presunción de inocencia. "Cuando te llega la absolución sientes alegría y, sobre todo, la sensación de haberte quitado un peso de encima, pero también hay que hacer una reflexión: no se puede pasar por encima de la presunción de inocencia de las personas, un principio consagrado en la Constitución. Se te mete en el saco de la corrupción, se te condena pública y políticamente, se pone en duda no solo tu carrera política, sino tu nombre, tu honor y tu imagen sin haberte juzgado aún. Habiendo tenido que renunciar por este asunto, con la absolución al menos se restaña algo esa imagen dañada", ha asegurado a COPE de la SIERRA José Ignacio Fernández Rubio.

No tengo ningún deseo de volver a la política activa

Descarta volver a la política activa, está entregado a su parcela profesional, pero espera que se le reconozca la labor que hizo en los cargos desempeñados. "La política es un servicio que se hace a la comunidad y debe ser provisional, aunque yo estuvo muchos años, pero debería ser una dedicación temporal y luego volver a la actividad profesional. Por esa creencia no tengo ningún deseo de volver a la política activa. Además, en política, cuando uno deja un hueco otro lo ocupa, así que yo ya no tengo hueco. Me llevo la satisfacción de haber dado siempre lo mejor de mí y haber prestado servicio en los cargos que he tenido con honradez", apunta el exregidor de Guadarrama y Las Rozas, quien también fue viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

Respecto al anuncio hecho por la acusación particular, que recurrirá la sentencia absolutoria, Fernández Rubio asegura que la familia que promovió todo el caso está en su derecho pero, con el texto en la mano y desde su punto de vista como abogado, considera que el recurso tiene pocas probabilidades de éxito.