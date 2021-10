José Conesa, portavoz del Puerto de Navacerrada: “Trabajamos para abrir en diciembre, cuando nieve"

Este sábado, 30 de octubre, se cumple el plazo que dio el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, a la empresa que gestiona el Puerto de Navacerrada para desmantelar las instalaciones de las pistas de esqwuí Telégrafo, Bosque y Escaparate.

La concesión de los terrenos finalizó en abril y el domingo deberían estar desmontadas pero, desde entonces, no se ha movido ni un tornillo en estas las instalaciones. No solo eso, la empresa Puerto de Navacerrada ya le ha hecho las revisiones pertinentes a los telesillas y la intención, si las condiciones meteorológicas lo permiten, es iniciar la temporada de esquí en diciembre. “Bajo el máximo respeto a todas las instituciones, lo único que podemos hacer es continuar con la actividad cotidiana y normal de gestión de esta estación. Nosotros no hemos recibido ningún comunicado en el que nos digan que desmontemos la estación ni nada parecido, con lo cual mantendremos nuestra actitud normal para abrir en diciembre, cuando nieve. Estamos dependiendo de la nieve”, explica José Conesa, portavoz de la empresa Puerto de Navacerrada.

La empresa espera respuesta a su petición de una moratoria de dos años para el fin de la concesión, con el objetivo de compensar las pérdidas por la COVID. Todo el asunto puede acabar en los Tribunales. Además, recuerdan, si tuviera que llevarse a cabo el desmantelamiento de telesillas y remontes no sería una cosa automática. Puede llevar muchos meses, años incluso, advierte Conesa: “Se tiene que hacer un proyecto, solicitar una licencia de desmonte de todas esas instalaciones. Hay una serie de previos, como informes sectoriales medioambientales, porque hay que meter maquinaria pesada dentro del Parque. Es algo que no es de hoy para mañana; estamos hablando de meses hasta que se comience”.

Mientras tanto, el Organismo de Parques Nacionales insiste en que la concesión ha caducado y trabaja en la creación de un programa de recuperación y activación económica sostenible para el Puerto. En su día ya advirtió de que si la empresa no eliminalas infraestructuras de las pistas, ya está presupuestada su eliminación, que después se reclamaría a la concesionaria.