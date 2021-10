'Salvemos Navacerrada' asegura que la estación de esquí abrirá en diciembre

La plataforma 'Salvemos Navacerrada' ha asegurado que la gerencia de la estación de esquí tiene previsto retomar la actividad a partir del 1 de diciembre porque no han obtenido respuesta del Organismo Autónomo Parques Nacionales sobre la prórroga que pidieron acerca de su concesión.

La portavoz de la asociación, María Jesús Martín, ha informado de este extremo durante una comparecencia el pasado viernes ante los medios de comunicación en Segovia, tras una reunión con el diputado nacional de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas y la procuradora en las Cortes de Castilla y León Marta Sanz.

La activista ha señalado que en el acto convocado el pasado 16 de octubre en el Puerto de Navacerrada, su gerente informó a la plataforma que los telesillas ya han pasado las revisiones correspondientes porque tienen previsto retomar la actividad el próximo 1 de diciembre.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales indicó el pasado mes de marzo que no renovaría la concesión del terreno del que es titular y que corresponde a las tres pistas de la vertiente segoviana, una vez que ésta caducara en abril tras cumplirse 25 años, por lo que la estación debía desmontar la instalación antes del 30 de octubre.

Ese mismo mes, la empresa Puerto de Navacerrada, que gestiona la estación de esquí, anunció que se veía "obligada a desaparecer" de forma definitiva tras esta noticia, que hacía "inviable" la explotación.

Sin embargo, la empresa ha intentado prolongar la concesión al solicitar la interrupción temporal del cómputo del plazo por entender que la estación no había podido ser apenas utilizada durante el último año como consecuencia de la pandemia.

Ante una supuesta falta de respuesta por parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, la estación de esquí está dispuesta a seguir con la actividad este invierno, según la plataforma ciudadana: "No les han contestado a nada, entonces no la van a cerrar, ellos la estación no la van a desmantelar", ha asegurado.

Desde la estación...



Hemos solicitado una ampliación de la concesión de dos años (tiempo en el que no hemos tenido actividad, debido a la Covid-19)



Hemos comenzado a planificar la nueva temporada con la misma ilusión que cada año



— Puerto Navacerrada (@SkiNavacerrada) October 1, 2021

La portavoz de la plataforma ha asegurado van a seguir luchando para que se mantenga la actividad de esquí en el Puerto de Navacerrada y ha criticado los argumentos del Gobierno para no renovar la concesión, basados fundamentalmente en los efectos del cambio climático y la protección del medio ambiente.

"Nosotros creemos que si se cierran por esas dos causas tienen que cerrar todas las estaciones de España, lo que no puede ser, nos tendríamos que unir todas en bloque para defender esta causa", ha opinado.

Por su parte, la procuradora de las Cortes en Castilla y León, Marta Sanz, ha mostrado su apoyo a la causa de la plataforma y ha acusado ante los medios al Gobierno central de "maltratar" a la comunidad autónoma y hacerlo de forma "torticera" y "falaz", además de "favorecer" la despoblación, en lugar de combatirla.

El diputado nacional Juan Ignacio López-Bas ha mostrado en relación a este asunto su compromiso de "llevarlo a Madrid" al Congreso de los Diputados, ya que considera que la estación de esquí del Puerto de Navacerrada "merece una oportunidad”.