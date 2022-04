"Hemos salvado la temporada": Valdesquí cierra con 90 días de esquí

La estación de Valdesquí clausuró sus pistas este domingo 17 de abril después de más de 90 días de esquí y cierra así su quincuagésima temporada, un aniversario que cumplió el pasado 6 de enero.



La temporada para la estación de Rascafría comenzó con complicaciones, ya que el primer temporal de noviembre estropeó el tendido eléctrico que da suministro a toda la estación, dañándolo gravemente, por lo que han tenido que superar esta temporada con un generador externo, y esperan solucionar el problema de manera definitiva para el próximo curso.



Agustín Ramírez, director de Valdesquí, ha aseguraqdo que “han salvado la temporada” a pesar de que la nieve ha llegado tarde y no han podido abrir la estación entera -incluyendo la parte alta- hasta que se produjeron las nevadas de marzo.



Hasta marzo, explica, han funcionado con la zona baja de la estación y con nieve fabricada para que estuviera en marcha, principalemente, la escuela de esquí; por lo que para Ramírez han podido trabajar “bastante bien, no siendo de las mejores temporadas, pero la hemos salvado”, apunta.



Valdesquí ya tiene el ojo puesto en la siguiente temporada y en los trabajos de mantenimiento que tendrán que acometer en esta estación privada que, al no tener subvenciones, depende íntegramente de la nieve y, según aclara su director, “siempre que haya nieve será rentable” y se mantendrá abierta los 2 o 3 meses que se pueda esquiar.



De momento, las próximas actividades serán en verano con las salidas organizadas a ver estrellas con telescopio, en las que “no hay aglomeraciones, se contemplan muy bien y es una actividad que gusta”, asegura Ramírez.



Por su parte, su estación vecina, Puerto de Navacerrada, cerró sus pistas el pasado 11 de abril después de que las altas temperaturas acabaran con la mayoría de la nieve.



La situación de Navacerrada es diferente porque su continuidad no solo depende de la nieve, sino de que una resolución judicial dicte qué organismo tiene la competencia para decidir si se prorroga la concesión de las tres pistas más importantes de la estación; precisamente las únicas que han mantenido abiertas durante toda la temporada recién acabada.



En marzo de 2021 el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, anunció que no renovaba la concesión de las pistas 'El Telégrafo', 'El Bosque' y 'El Escaparate', en los Pinares de Valsaín, en la provincia de Segovia, dando un plazo a la empresa para desmantelar las instalaciones hasta el pasado 30 de octubre. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León se han mostrado en contra del cierre.



Sin embargo, la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, S.L. lo puso en manos de los tribunales, que serán los que decidan la continuidad o no de la estación. Entretanto, la mítica estación ha podido abrir una temporada más.